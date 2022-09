Újabb diáktragédia Budapesten: meghalt egy 15 éves fiú, barátai egymást váltva küzdöttek az életéért

Szomorú szívvel tájékoztatjuk Barátainkat a tragédiáról, Patrik itt hagyott minket tegnap este. Nem találjuk a szavakat. Fiatal, életerős, vidám srácot ismertünk meg benned. Két hónapja csatlakoztál, de gyorsan a közösség fontos részévé váltál. Még csak most kezdődött közös utunk, de máris véget ért. Az élet igazságtalan sokszor. Most is az volt. Klubunk őszinte részvétét fejezi ki Patrik családjának, barátainak.