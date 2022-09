Maffiaszerű kivégzés Gyöngyösön: Ukránoknak vitt pénzt a meggyilkolt pesti üzletember

Mint arról a Bors is írt, két hete vált pokollá egy budapesti család élete, miután szeptember első napján nyoma veszett K. Dávidnak, egy építkezési cég ügyvezetőjének.

Körözték az autót, amiben a holttest feküdt

A férfi a fővárosról indult le egy nagyobb összeggel az autójában aznap Gyöngyösre, hogy fizetést osszon az ukrán melósoknak. Kocsiját nem sokkal később meg is találták Gyöngyösön, a Kemény János utcában, ám Dávidnak nyoma veszett. Családja már felkészült a legrosszabbra, miután a zsaruk szerdán este jelezték nekik:

megtalálták Dávid holttestét egy másik, már rendőrségi körözés alatt álló kocsi, egy régebbi típusú, sötét színű családi autó csomagtartójában.

A holtest több napja feküdhetett ott. A maffia kegyetlen módszereire hajazó bűntény történhetett.

Rendőri helyszínelés a gyöngyösi parkolóban. Fotó: Czímer Tamás / Heol

Átható bűz áradt a kocsiból

Bár a rendőrség lapzártánkig hivatalosan nem erősítette meg, hogy a két eset összefügg, a helyiek a Borsnak elmondták, hogy az eltűnt K. Dávid élettelen teste feküdt az autó hátsó részében.

Az autóhoz azért hívták ki a zsarukat, mert átható bűz áradt belőle.

- Nem tudom, pontosan mióta, de több mint egy hete már biztosan ott volt az az autó, mesélték, hogy orrfacsaróan büdös volt. Sok mindenre számítottunk, de ilyen szörnyűségre azért nem

– ingatták a fejüket.

Az áldozat, K. Dávid a fizetéseket vitte magával

Két héten át keresték

A kétgyermekes családapa nyomában két hétig nem csak az aggódó család, hanem a rendőrség és keresőcsapatok is jártak, a kutyás mentők a szóba jövő területek minden négyzetcentiméterét átnézték, mielőtt megtalálták volna a testet:

- Nem szokványos eltűnésként kezeli a rendőrség a dolgot, néztük, hogy miben tudunk segíteni

– mondta a Gyöngyös tévének a keresést vezető Help Mentőkutyás Egyesület vezetője, Bernát Zsolt. A csapatok nem csak több, szóba jöhető területet néztek át halottkereső kutyákkal, de búvárcsapatokkal a közeli Deli-tavat is átkutatták, a keresésbe pedig még a Velencei-tavi speciális kutató-mentők is bekapcsolódtak.

Baljós előjelek

A rendőrség egyelőre teljes hírzárlatot rendelt el az ügyben, így pontosan nem tudni, hogyan vesztette életét Dávid, azonban a televízió úgy tudja, hogy a történteknek már voltak baljós előjelei:

a térfigyelő kamerák szerint Dávid kocsiját már Budapesten, majd az autópályán is követték.

A zsaruk későbbre ígértek tájékoztatást.