Módosul a KRESZ, mindenkit érint a változás

Az elektromos közlekedési eszközök elszaporodása miatt módosítják a KRESZ-szabályokat Magyarországon. A változtatás a vasúti átjárókat is érinti majd.

A Kresz-módosítás egyik legfontosabb célja a közlekedési balesetek elkerülése, a kulturáltabb közlekedés kialakítása. Emellett megjelentek új közlekedési eszközök, amelyek az előző szabályozás időpontjában még nem léteztek: például az elektromos rollerek vagy az egy keréken guruló segwayek.

Az elektromos rollerek népszerűsége miatt régóta kérdés, hogyan érdemes szabályozni a területet, elkerülve a balesetveszélyesebb helyzeteket. Bár a KRESZ nyilván a hasonló járművekre is vonatkozik, de a szabályokat sokan nem veszik figyelembe, vagy egyszerűen nem is tudnak azokról, az úttesten pedig még egy kerékpárosnál is nehezebb lehet észrevenni egy rollerest.

A KRESZ-szabályozás több dolgot is érinthet, így feltehetőleg a követési távolságot, illetve azt is, milyen egyéb feltételek mellett lehet e-rollerrel az úttesten haladni.

A legutóbbi állásfoglalás szerint az e-roller segédmotoros kerékpárnak számít, ami már csak azért is probléma, mert ilyen jármű nem közlekedhet bicikliúton, jogosítvány kell a vezetéséhez, valamint bukósisakot kell viselni. Továbbá szükséges index, valamint féklámpa is. A korábban elkészült javaslatban szabályoznák azt, mi számít kis-, és mi nagy teljesítményű motoros rollernek. A kisteljesítményűre, ha a korábbi javaslatokat fogadják el, a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának.