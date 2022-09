Itt vannak a részletek a kisvállalkozásokat segítő programokról

A magyar kormány igyekszik segítséget nyújtani a csökkentett rezsivel a lakosságnak az elszabadult energiaárak miatt. Most azonban már a cégek is segítségre szorulnak, ezért a kormány úgy döntött, a rezsicsökkentés és az árstopok fenntartása mellett most a nagy energiafelhasználású kis- és középvállalkozásokat is támogatja.

A programnak két fontos eleme van: az egyik a működési költségek, a másik pedig az energia-hatékony beruházások támogatása.

Energia-intenzív iparágak jutnak támogatáshoz a kormány által. Fotó: Shutterstock

Sok vállalkozásnak jelentheti a túlélést a kormány legújabb döntése. Az energiaköltségek növekedése miatt egy új, hazai támogatási lehetőséget dolgoztak ki, amelynek részeként az energia-intenzív iparágakban (papírgyártás, cementgyártás, üveggyártás és élelmiszeripar) működő feldolgozóipari kis- és középvállalkozások jutnak segítséghez októbertől. A jogosultak háromhavi (október, november, december), az egy évvel korábbi értékhez képest kimutatható energiaköltség-növekedés ötven százalékát átvállalja az állam. Emellett pedig kombinált beruházási program indul, melynek részeként tizenöt százalékos vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes kamatozású hitelt nyerhetnek el a feldolgozóipari kis- és középvállalkozások az energiahatékonyságot növelő beruházásaikhoz. A fejlesztéseknek 2023 év végéig kell befejeződniük.