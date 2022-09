Baján követelt emberéletet a láthatatlan gyilkos

Csütörtökön késő este riasztották a hatóságokat Bajára, egy családi házhoz szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt. A tűzoltók légzőkészülékben, szén-monoxid-mérővel hatoltak be az otthonba, ahol sajnos hamarosan be is igazolódott a gyanújuk: kimutatták a színtelen, szagtalan gáz jelenlétét. A családi házban három ember tartózkodott. Egyikük életét sajnos nem sikerült megmenteni, a másik két lakónak azonban nem lett baja. A tragédiát egy meghibásodott bojler okozhatta – írja közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ellenőrizzen évente!

A szén-monoxidot nem véletlenül nevezik a láthatatlan gyilkosnak: színtelen, szagtalan, mérgező gáz, ami akkor jön létre, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő környezetében nincs elég levegő, vagy meghibásodik. A nyílt lánggal működő berendezéseket tanácsos évente egyszer szakemberrel megnézetni. Gondoskodni kell arról is, hogy környezetükben a levegő-utánpótlás biztosítva legyen. Nem elég néha ablakot nyitni, állandó, automatikus szellőzésre van szükség, ezért az új, jól szigetelő ablakokba is légbevezetőt kell szerelni.

Mivel a szén-monoxidot sem az emberek, sem az állatok nem tudják kiszagolni, nélkülözhetetlen egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni ott, ahol nyílt lánggal működő eszközzel fűtenek vagy melegítik a vizet – figyelmeztetnek.