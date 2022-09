A japán sztárépítész fantasztikusnak tartja a Magyar Zene Házát

Sou Fujimoto japán sztárépítész a világjárvány miatt először élőben a Magyar Zene Házát, amelyről elmondta: fantasztikus lett. Hangsúlyozta: szakmai pályafutása kiemelkedő mérföldkövének tartja a Magyar Zene Házát, mivel az megtestesíti építészeti filozófiáját: a természet és az épített környezet tökéletes harmóniáját. Elmondta, hogy a ház még az elképzeléseit is meghaladó módon valósult meg: nem csak a megálmodott részletek, a lebegő tető, az aranyszínű fénykutak működnek jól, de a ház épített minősége is kiváló. Emellett a ház hármas osztatú, amelyben a zenepedagógia, a zenetörténeti kiállítás és a koncertek remekül működik, szemmel láthatóan tele van a ház, és a látogatók nagyon jól érzik magukat.

"Mikor az előtető alatt sétáltam, olyan érzésem volt, mintha lebegne, rajta keresztül pedig lenyűgöző aranyfénybe burkolózott a ház. A tetőszerkezet alját díszítő, stilizált aranylevelekhez az inspirációt a Zeneakadémia épülete jelentette, annak belső tereiben ugyanis éppen az arany szín dominál. A Magyar Zene Háza körül folyamatosan változik a természet, amelynek színeihez remekül illeszkedik az arany. Az átadás óta sok képet és videót láttam az épületről, de egészen más személyesen megtapasztalni, hogyan olvad bele a ház a természetbe, a park szövetébe”

- számolt be élményeiről Sou Fujimoto.

A tervező a kivitelezés kezdete óta többször járt Magyarországon, és találkozott nem csak a fejlesztésért felelős Városliget Zrt. munkatársaival, de a magyar mérnök céggel, a Teampannon munkatáraival, és a kivitelező szakemberekkel is. A pandémia alatt pedig online videó egyeztetések keretében kísérte nyomon a ház fejlődését, és egyeztetett a megvalósítás során felmerülő kérdésekről. Élőben most látta először az elkészült házat, amely a Magyaroroszágon elkészült épületek közül a legtöbb nemzetközi díjat nyerte el.

Sou Fujimoto a Magyar Zene Háza tervezésekor azt a célt tűzte maga elé, hogy feloldja az épített és a természeti környezet közötti határokat. Olyan projektet akart létrehozni, amely megmutathatja az építészet jövőjét is. A másik fontos szempont az volt, hogy a ház invitáló legyen, látogatásra ösztönözzön. Itt léte alatt az építész örömmel vette tudomásul, hogy a január végi megnyitás óta már sok százezren látogatták meg a házat, kiállítása, és programjai is teltházzal működnek, emellett sokan jönnek kifejezetten az épület miatt is a Városligetbe.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa hozzátette: "Ami itt megvalósult, az hibátlan lett. Mindezt visszaigazolja a ház által elnyert számtalan nemzetközi díj, és az is, hogy maga az építész is eddigi életművének a legjobb épületei közé sorolja a Magyar Zene Házát" - fogalmazott a miniszteri biztos, emlékeztetve arra, hogy az elmúlt hónapokban több mint félmillió látogatót fogadott a ház. Sokan azért kerekednek fel, akár külföldről is, mert a Magyar Zene Házával és a Néprajzi Múzeummal együtt a megújult Városliget komoly turisztikai vonzerőt jelent. Ez egyértelműen arra biztat minket, hogy az Új Nemzeti Galéria megvalósításával teljessé kell tenni a Liget Budapest projektet" - mondta el Baán László.