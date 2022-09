7 napos Balázskával kísérik utolsó útjára Krisztinát

Egy kis faluban él a 38 éves Csaba, aki egyedül maradt 9 és 5 éves fiával. A gyerekek augusztus 17-én veszítették el az édesanyjukat, nem tudta legyőzni a gyilkos kórt. Egy éve derült ki, hogy Krisztina beteg, előrehaladott méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Csaba gondoskodott a gyerekekről, és beteg feleségét is ápolta. Az édesanya az utolsó heteit otthon töltötte, augusztus 16-án lett rosszul, akkor kórházba került és másnap meghalt. Az asszony betegsége miatt mindkét szülő kiesett a munkából, nem tudták fizetni a házukra felvett hitelt. Most elárverezik az otthonukat - szúrta ki a Ripost.

Krisztinát középső gyermekével együtt temetik majd el. Balázska ugyanis 2016-ban született, és mindössze hét napot élt egy veleszületett szívelégtelenség miatt. A kis urnát eddig otthon őrizték, de Krisztina az utolsó napjaiban azt kérte, ha meghal, Balázskával együtt temessék el.

3 hete csak lézengek, tartom magam, a 2 gyerek végett. De ez nem az én életem! Kérem vissza a régi életemet!

– fogalmazott az apuka.

A falubeliek már egy kisebb összeggel támogatták a nehéz sorsú családot, de ahhoz, hogy talpra álljanak, és a lakhatásuk is megoldódjon, további adományokra lesz szükségük. Az apuka fél éve fizetetlen szabadságon van, tehát 6 hónapja nincs fizetése. Az anyuka gyógyszerei, az orvosi ellátások, minden pénzüket felemésztették. Jelenleg abból élnek, amiket a rokonoktól, barátoktól, szomszédoktól kapnak. Ahhoz, hogy bármerre el tudjanak indulni, pénzre lenne szükség.

Az apuka, most hogy elkezdődött az iskola, vissza tud menni dolgozni, de így is minimum 380 ezer forintra lenne szükségük, ebben az Anyák az Anyákért Alapítvány is segít nekik. Ha segíteni szeretnél, ide kattintva megteheted.