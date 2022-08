Újabb részletek derültek ki a nagycsaládos gázártámogatásról

Legutóbb megjelent, nagycsaládosoknak készült kisokosunkat most további információkkal egészítjük ki. Sokan aggódnak ugyanis amiatt, hogy nem fogják tudni fizetni a megemelt rezsidíjat, mivel egyetemen vagy főiskolán továbbtanuló gyermekeik után már nem kapnak családi pótlékot. Ugyanakkor a nagyobb gyerekek is még mindig velük laknak, hisz nincs önálló keresetük, amiből függetlenedni tudnának. Számukra jó hír, hogy akkor is jogosultak a nagycsaládos gázárkedvezményre, mutatjuk is, hogy miként kaphatják meg.

Ebben az esetben a szülőnek kérnie kell a gyermek figyelembevételét. Ennek menete:

a nappali tanulói hallgatói jogviszonyigazolás beszerzése az iskolától,

a Kérelem családi pótlék megállapítására című nyomtatvány benyújtása a kormányhivatalnak.

A kitöltésnél a beszámítás jogcíme alatt azt kell megjelölni, hogy a gyermek felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (II/12. b. pont). Miután megszületik az erről szóló határozat, akkor lehet kérni a nagycsaládos támogatásra való jogosultság megállapítását, ami egy újabb határozat lesz. Érdemes tehát minél hamarabb elkezdeni az ügyintézést, mivel csak két hónapra visszamenőleg lehet megkapni a kedvezményt.

A nagycsaládosok több gázt kapnak rezsicsökkentett áron, így nyugodtan élvezhetik a nyaralást, nem kell emiatt aggódniuk Fotó: Shutterstock

Aki már benne van a támogatotti körben, annak nem kell újra megigényelnie a kedvezményt. Viszont arra nem árt odafigyelni, hogy ha valamiféle változás történik, azt le kell jelenteni. Különösen fontos ez abban az esetben, ha kistestvér születik, hiszen akkor megemelkedik a kedvezmény mértéke: az alapjáratban 3 gyermek után járó plusz 600 köbméternyi rezsicsökkentett fogyasztás minden újabb jövevénnyel 300 köbméterrel egészül ki. Vagyis például ha öt gyermeket neveltek, akkor a mindenkinek járó 1729 köbméteres kvótához még 600 + 2×300 köbméter jön hozzá, összesen tehát csaknem 3000 köbméterig vagytok jogosultak arra, hogy az 1020 forintos piaci árnak csak a tizedét, 102 forintot fizessetek az elhasznált gáz köbméteréért.

Hogy megkaptad-e kedvezményt, azt könnyen ellenőrizheted a szolgáltató által kiállított számlarészletezőn. Az egyetlen nehézséget talán csak az jelenti, hogy azon a mennyiségeket megajoule-ban (MJ) találod feltüntetve, miközben a gázfogyasztásod a mérőórán köbméterben (m³) látod. Ez egyébként összhangban van a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016.(XII.29.) NFM rendelettel, amely szerint az I. árkategóriás díjszabással maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel évi 61 560 MJ (az alap 41 040 + 20 520), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

Ha nem ijedsz meg a számoktól, máris mutatjuk, hogyan jönnek ki a számlaértékek. A gázszámlában fizetendő összeg ugyanis nem csupán az elfogyasztott gáz térfogatától függ (azaz, hogy mennyi köbméter fogyasztást mért a gázórád), hanem annak fűtőértékétől is, vagyis attól, hogy a gázból mennyi energiát lehet kinyerni. Így a szolgáltató a végösszeget a következő képlettel számítja ki: gázdíj [Ft] = térfogat [m³] × fűtőérték [MJ/m³] × egységár [Ft/MJ]. Egy köbméter földgáz fűtőértéke általában 30 és 35 MJ között váltakozik településenként, Budapesten például 34,38 MJ/m³. Hogy nálad pontosan mennyi az annyi, azt ide kattintva a kalkulátor segítségével kiszámíthatod.

A kormányrendelet szerint a társasházak esetében is van lehetőség a kedvezmény igénybevételére

A kormányrendelet szerint a társasházak esetében is van lehetőség a kedvezmény igénybevételére.