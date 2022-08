Rezsicsökkentés: 10 pontos kisokos nagycsaládosoknak a gázártámogatásról

A nagycsaládosok földgáz-árkedvezménye már 2011 óta igényelhető, de húsba vágóan aktuálissá csak most vált, miután az átlagfogyasztás felett elhasznált mennyiségért augusztustól hétszeres árat kell fizetni. Márpedig az borítékolható, hogy egy olyan család, ahol három vagy több gyerek él a szülőkkel, nem tud kijönni a teljes népességre meghatározott kvótából.

Jól látták ezt az új szabályozás előkészítői is, akik nem feledkeztek meg arról, hogy Magyarország családbarát, tehát mentőövet dobtak a nagycsaládosoknak. Az évi 1729 köbméterig járó kedvezményt megfejelték még

600 köbméterrel 3 gyermek után,

300 köbméterrel minden további gyermekenként.

Ez azt jelenti, hogy a nagycsaládos kedvezményes magasabb sávhatárig köbméterenként 102 forintot kell fizetniük, az 1020 forintos piaci árnak pontosan a tizedét.

Egy ötgyermekes család esetében akár 1,1 millió forintot is megtakaríthatunk Fotó: Shutterstock

Ha nem kenyered a matek, akkor is érdemes ezt a részt átolvasnod, hogy lásd, nem semmi kedvezményről van szó! A rezsicsökkentett határig az átlag fogyasztásúak 2 millió 175 ezer forintot tudnak megspórolni, a nagycsaládosok pedig

három gyermekkel további 550 ezer forintot,

négy gyermekkel plusz 875 ezer forintot,

öt gyermekkel már 1 millió 100 ezer forintot tudnak pluszban megtakarítani évenként.

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos szerint 300 ezer család jogosult erre a kedvezményre, de eddig mindössze 26 ezren éltek vele.

– A nagycsaládosoknak eddig is jártak kedvezmények, ám ezeket nagyon kevesen vették igénybe, hiszen korlátlan volt a rezsicsökkentés mindenki számára – fogalmazott Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos, aki most minden érintettet arra buzdít, hogy éljen a lehetőséggel.

A családok, sőt az ország sem volt még ilyen helyzetben, mint a mostani. Újfajta stratégiákat, újfajta helyzetértékelési metódusokat és megoldásokat követel tőlünk ez a helyzet – írja a Nagycsaládosok Országos Egyesülete közösségi oldalán, ahol három napon át folytatásokban közlik a szakértőkkel folytatott egyeztetéseik alapján készített ajánlásaikat.

A mai téma az, hogy érdemes a július végi mérőóraállásokat bediktálni a szolgáltatónak, hogy az addig elfogyasztott mennyiséget mindenképp még az alacsonyabb tarifával számolják.

A posztjuk alatti nagyszámú hozzászólásból is látszik, mennyire napirenden van most ez az ügy. Néhány érdekesebb felvetést mi is felsorolunk közülük:

Mi lesz azokkal, akik albérletben laknak, és így nem az ő nevükön vannak az órák?

Ahol mozaikcsalád van és hol az apánál, hol az anyánál laknak a gyerekek, ott hogyan kell számolni a kedvezményt?

Vidéken sok helyen nincs bekötve a gáz, ott jellemzően fával, brikettel vagy villannyal fűtenek. Ők nem kapnak erre kedvezményt?

Összeállítottunk egy 10 pontos kisokost arról, amit már biztosan tudni lehet.

Ki jogosult a nagycsaládos gázárkedvezményre?

Minden olyan család, amely legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Vagyis nem probléma, ha egyik-másik gyerek már felsőoktatásban tanul, a lényeg, hogy legyen olyan köztük, aki után még - testvéreire tekintettel - magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Ki nyújthat be kérelmet?

Az kérelmezheti, akinek a nevére a számla szól, függetlenül attól, hogy ő vagy házastársa kapja-e a családi pótlékot. Fontos, hogy a jogosulttal egy háztartásban élő más személy további kedvezményre nem jogosult.

Hol lehet igényelni?

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalban, kormányablakban kell benyújtani, ahol megtalálható az igénylőlap, és előre kitölthető.

Mi kell a kérelemhez?

A benyújtáskor mellékelni kell az utolsó számla (részszámla) másolatát, a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén pedig az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát is.

Meddig nyújtható be a kérelem?

A kedvezmény jogvesztő határidő nélkül folyamatosan igényelhető, de minél később adja be valaki az igényét, annál későbbtől számol a szolgáltató a kedvezményes tarifával. Visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

Mennyi idő alatt fut át az igénylés?

Az elbírálására rendelkezésre álló idő 60 nap, de úgynevezett sommás ügyintézés esetén ez 8 napra csökkenthető.

Meddig jár a kedvezmény?

Határozatlan időre szól, ami azt jelenti, hogy nem kell évente megújítani. Automatikusan jár mindaddig, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak, vagyis a legkisebb gyermek be nem tölti a 18. életévét. A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító kormányhivatalnak.

Mi történik költözéskor?

A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást is be kell jelentenie. A jogosultság változatlan fennállása esetén a kedvezmény az új helyen is igénybe vehető.

Hány helyen vehető igénybe az árkedvezmény?

Egy család csak egy felhasználási helyre igényelheti a kedvezményt, függetlenül attól, hogy életvitelszerűen esetleg több helyen laknak. El kell tehát dönteni, hogy melyik lakásra érvényesítik, ha több helyen is fizetnek gázszámlát.

Hol ellenőrizhető, hogy megadták-e a kedvezményt?

A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlán tünteti fel. Fogyasztói közösség esetén a közös képviselőnek kell a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíteni a nagycsaládos kedvezményt a jogosult lakók felé.