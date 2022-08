Rúzsa Magdi is fellép az MVM ZENERGIA jótékonysági koncertjén

vizuális élmény és a jótékonyság, valamint a klasszikus zene más műfajokkal. Az idei eseménynek a budapesti Erkel Színház ad otthont 2022. augusztus 27-én, szombaton este fél nyolctól.

Idén először Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Szombathelyen óriáskivetítőn is követhető lesz a koncert, méghozzá teljesen ingyen.

Az este során fellép Rúzsa Magdi, Balázs János zongoraművész és a Concerto Budapest szimfonikus zenekar.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A koncerten a klasszikus zene, a könnyűzene, a magyar népdalok, a francia sanzonok, a jazz, a rock és a régi magyar filmslágerek világából jól ismert darabok csendülnek fel olyan előadókkal és átiratokban, amelyeket korábban még sosem hallhatott a közönség.

A kulturális programra limitált számban és elővételben 3000 Ft-os támogatói ülőjegyek vásárolhatók. Az eseményt online is közvetítik, az élő közvetítés megtekintéséhez korlátlan számban és elővételben 1500 Ft-os támogatói online jegyek vásárolhatók, augusztus 27-én 17:30-ig. Az online közvetítés az esemény időpontjában lesz megtekinthető ezen az oldalon, amihez az online jegyen található kód (10 számjegy, 5 betű) beírásával csatlakozhatsz. Az élő közvetítést megelőzően különleges kiegészítő programokkal is készülnek, amelyekről ITT olvashatsz részletesebben.

Az MVM a jegyeladásból befolyt teljes összeget az idei évben is jótékony célra ajánlja fel. Szavazatoddal akár te is eldöntheted, hogy mely szervezetet támogassa az MVM a koncert bevételével! Szavazni ITT tudsz! A legtöbb szavazatot kapott szervezet nevére az MVM ZENERGIA koncert elején, augusztus 27-én 19:30-kor derül fény.