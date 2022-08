Kiakadtak a vásárlók - Drágábban adják a hűtött italokat a boltok

Felháborodott olvasó fordult szerkesztőségünkhöz. A férfi elmondta: nem elég, hogy a világjárvány és a szomszédunkban zajló háború együttes hatása következtében szinte minden terméknek emelkedik az ára, a minap egy közértben azt vette észre, hogy a hűtött üdítőért 10 forinttal többet kérnek.

Lehet, hogy akár még nevethetnék is az egészen, de valahogy elment tőle a kedvem. Alapjáratban a boltokban hagyom a havi fizetésem 90 százalékét, de a vállalkozók igyekeznek még több pénzt kicsikarni a vásárlóktól – dühöngött olvasónk, akinek saját bevallása szerint nem feltétlenül az összeggel, sokkal inkább az elvvel van problémája.

Ez állt a hűtőpulton az egyik élelmiszerboltban Fotó: Bors

– Lassan ott tartunk, hogy a közértek is kiszabják a kényszerborravalót a vásárlókra, ahogy az éttermek egy része is felszámolja a szervizdíjat? A boltokban is a végösszeg 10 százalékát elkérik majd az árufeltöltésért? Elvégre a kiszolgálásért nem tudnak, hiszen a portékák nagy részét a polcokról pakoljuk a kosárba.

A Bors megkérdezte Berényi András sztárügyvédet, mennyire jogszerű a fentebb tárgyalt kereskedői megoldás.

– Fontos tudni, hogy gyakorlatilag bármi megengedett, amit a jogszabályok nem tiltanak. Mivel semmi sem tiltja, hogy az üdítő hűtését a kereskedők, mint szolgáltatást felszámolják, az eljárás jogilag nem is támadható – mondta lapunknak a jogi szakértő, és hozzátette: a kereskedők megoldása a gyógyszertárak által gyakran alkalmazott ügyeleti díjhoz hasonlítható.

Berényi András sztárügyvéd szerint jogszerű, de morálisan kifogásolható

– Egyértelmű, hogy ugyanazt a terméket egy kereskedelmi egység nem értékesítheti két áron. Ahogy a éjjel és hétvégén a gyógyszertárak is feltüntetik a blokkon a gyógyszer rendes árát és az ügyeleti díjat is, a közérteknek is fel kell tüntetniük a termék normál árát, illetve a többletszolgáltatás díját. Hogy ezt megteszik, csak morálisan kifogásolható – fejezte be az ügyvéd.