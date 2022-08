Decemberben vizsgálják felül a rendelkezést: Minden, amit a rezsiszabályozásról tudni érdemes

A Bors az egyszerűbb átláthatóság kedvéért összeszedte a legfontosabb tudnivalókat az új rezsiszabályokról.

* A villamosenergia sávhatára 210 kW havonta, gáznál pedig 144 köbméter. Ez éves mértékben 2523 kWh áram és 1729 köbméter gázt jelent.

* A háztartásoknak az átlagfogyasztáson felül sem kell piaci árat fizetniük, ugyanis a kormány bevezette az úgynevezett lakossági piaci árat, amely jóval alatta marad a versenypiaci árnak.

Így alakulnak az árak

A lakossági piaci energiaárak a következőképpen változnak:

Az áram ára:

2523 kWh/év fogyasztásig 36 forint marad a rezsicsökkentett kedvezményes ár. Az e feletti fogyasztásnál 70,104 Ft/kWh. A valós piaci ár egyébként 268 forint lenne. Az éjszakai áram 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,884 Ft/kWh forint a nem kedvezményes ár.

A földgáz ára:

1729 köbméteres (59 132 MJ) éves fogyasztásig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes tarifa: 102 forint köbméterenként. E felett 747 forint/köbméter lesz az új lakossági ár.

Az áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti; gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti Fotó: Délmagyarország

Igényelni kell a családos kedvezményt

Fontos, hogy a nagycsaládosok továbbra is kedvezményesen kapják a gázt. Az 1729 köbméteres átlagfogyasztás egy háromgyermekes családnál 600 köbméterrel emelkedik, minden egyes gyermek után még 300 köbméterrel nő. A valós versenypiaci ár 1020 forint lenne, de a lakosság nem ezt fizeti.

* A hőszivattyúval és megújuló energiaforrásokból épített fűtési rendszerrel rendelkező háztartásokat a rendelet nem érinti, tehát ott a kedvezményes áram ára 36 forint/kilowattóra marad továbbra is.

* Fontos, hogy a nagycsaládos gázár-kedvezmény nem jár automatikusan, azt igényelni kell. A nagycsaládosoknak járó kedvezményt a kormányhivatalokban, kormányablakokban kell igényelni, ahol megtalálhatóak az igénylőlapok.

Nyilatkoznak a társasházak

A társasházaknál is új kedvezményt vezet be a kormány, a központi fűtés esetében, egy 60 lakásos társasháznál a kedvezmény a 60-szorosára nő. Nekik augusztus 15-ig kell nyilatkozniuk a kedvezményes ár igénybevételéhez arról, hány lakás van az épületben.

Felülvizsgál a kormány

A kormány a rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálja. Az első felülvizsgálat tervezett időpontja 2022. december 30.

Augusztus 5-ig van lehetőségünk bediktálni az óra állásokat Fotó: Délmagyarország

* Az augusztus 1-jei árváltozás miatt a fogyasztóknak lehetőségük van augusztus 5-ig bediktálniuk az óraállást. Azon ügyfelek is megadhatják a mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszakuk, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a havi részmennyiséget. Amennyiben a fogyasztó nem diktálja be az óraállást, akkor a szolgáltató becslés alapján fog számlázni.

* Az áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti; gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti.

