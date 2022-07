Rezsicsökkentés: Így spórolhatunk tízezreket a villanyszámlán

Megkérdeztük a szakértőt, milyen alternatív fűtési módokkal lehetne helyettesíteni a gázt, hogy benne tudjunk maradni a rezsicsökkentésben.

Nincs villanyszámla

– A gázzal szemben az az elektromos fűtési megoldások előnye, hogy saját hálózatunk nem feltétlenül függ a szolgáltatóktól, hiszen megújuló energiaforrások segítségével tőlük függetlenül elő tudjuk állítani nemcsak a világításhoz, hanem a fűtéshez szükséges energiamennyiséget is – mutatott rá Kis-Balázs Attila, hozzátéve, az elektromos fűtést ráadásul egy megfelelő méretezésű és kialakítású napelemrendszer a jelenleginél is olcsóbbá tudja tenni. Ha van lehetősége egy családnak arra, hogy napelemet és elektromos fűtést alakíttasson ki, akkor egy 100–120 négyzetméteres lakás fűtése és villanyszámlája szinte nulla lesz.

Másfél év alatt megtérül a napelem ára Fotó: Pixabay

– 5 millió forint egyszeri beruházásával megspórolható éves szinten az előzetes rezsiemelkedési kalkulációk alapján 3–3,5 millió forint. Ami azt jelenti, hogy másfél év alatt visszajön a fűtés és napenergia ára, onnantól kezdve pedig éves szinten 3–3,5 millió forint megtakarítást jelent a család számára – hangsúlyozta a Jobbfólia ügyvezetője, akivel sorra vettük, hogy a jelenleg ismert elektromos fűtési lehetőségeknek milyen előnyös és hátrányos tulajdonságaik vannak.

Hatékony a hőszivattyú

A klímákat többnyire helyiségek hűtésére használják, de vannak olyan típusok is, amelyek már fűtésre is alkalmasak. Ezeknek viszont sokkal magasabb az ára, ráadásul a hatékonyságuk is kétséges. Mivel levegő alapú fűtésként funkcionálnak, a levegőt forgatják, fűtik, ezáltal folyamatosan szálló port generálnak, ami gondot okozhat az allergiásoknak. Emiatt feltétlenül szükséges a tisztításuk is évente 1-2 alkalommal.

A hőszivattyú kiváló hatékonysággal tud dolgozni, emellett a havi fenntartási költsége is kedvező. Negatívumaként csupán a nagyon magas kialakítási költségét lehet felróni, amihez még hozzáadódnak a későbbiekben a rendszeres karbantartási és az eseti javítási költségek is, mivel a mozgó, kopó alkatrészeket cserélni kell.

Jó megoldás a hőszivattyú is, csak nagyon költséges Fotó: Pixabay

A fűtőszőnyeg gyorsan és egyszerűen letelepíthető akár laminált padló, akár járólap alá, viszont mivel elektromos fűtésről beszélünk, a havi villanyszámlánkat jelentősen meg tudja emelni, ami a jelenlegi helyzetben elég költséges megoldás. Hacsak vele párhuzamosan nem szereltetünk fel napelemeket is, ami persze a többi elektromos eszköznél is jelentős megtakarítást eredményezhet.

Jó megoldás az infra

Az infra fűtőpaneleket gyakorlatilag hősugárzóként tudjuk használni. Ha előtte vagy mellette állunk, tehát a közelében vagyunk, akkor érezzük az infra hatását, de 3 méterrel távolabb már nem tud melegérzetet produkálni.

Az infra fűtőfólia szintén nem a levegőt, hanem a testet és a tárgyakat melegíti, amivel kétszer hatékonyabb tud lenni, mint egy levegő alapú fűtés. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy ha valakinek A+ energiaosztályba tartozó lakása van (vagyis megfelelő a falak és a tető hőszigetelése és a nyílászárók is korszerűek, több rétegű szigeteléssel rendelkeznek), napi szinten elég, ha 40 percet üzemel ez a fajta fűtési rendszer ahhoz, hogy 100 négyzetmétert folyamatosan melegen tartson. Így egy fűtési szezonban a jelenlegi árakkal számolva 35-40 ezer forintból fűthető ki az egész téli időszak, telepítési költsége pedig akár ötödrésze lehet egy hőszivattyúénak.

A fűtési rendszer korszerűsítésével rengeteg pénzt spórolhatunk meg Fotó: Faludi Imre

A fűtési rendszer korszerűsítésének tervezésekor és kivitelezésekor mindenesetre fontos szem előtt tartani, hogy az új megoldást évekig vagy akár évtizedekig kívánjuk majd üzemeltetni, ezért sem a fűtés típusa, sem a szakemberek, sem a felhasznált anyagok megválasztásakor nem érdemes a spórolásra összpontosítani. Ha csak ez számít, a most megspórolt összeg többszörösét költheti majd javításra.