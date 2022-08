Hidegvérrel végezte ki rokonait a nikotinos gyilkos Erzsébet

Papp Erzsébet 1935-ben született a Szabolcs megyei Penészleken. Három testvérével nevelték őt szülei. Az akkori szokásokhoz képest későn, 22 évesen ment férjhez szerelméhez, Rostár Istvánhoz, akivel Miskolc mellett, Perecesen kezdtek új életet. Pista nagy barátja volt az alkoholnak, szinte egész nap részeg volt, ezt pedig felesége hamar megunta. Nem akarta elhagyni, de a váláson sem gondolkodott. Meg akarta ölni.

Öt éves kislány volt az első áldozat

Mivel Erzsébet dohánytermesztéssel foglalkozott, és tisztában volt vele, hogy a nagy dózisú nikotin halálos méreg, úgy gondolta, folyékony nikotinnal végzi ki férjét. A nő elutazott az egyik testvéréhez, mert neki volt engedélye nikotin vásárlására. Az első adag mérget a szomszéd kislányon tesztelte le. Az 5 éves Ilonka sokszor járt át játszani Erzsébetékhez, ám a végzetes napon rosszkor volt rossz helyen. Az asszony borral kezdte itatni, a sokadik pohárba pedig egy kis nikotint is öntött.

A lány megitta, majd szinte azonnal szédülni kezdett és alig tudott járni. A nő kitessékelte az udvarból, nehogy nála haljon meg, így Ilonkát az út mellett érte a halál.

A rendőrség szerint megfulladt, de a valódi ok ekkor még nem derült ki.

Várandós pletykaasszonnyal is végzett

Ezen az eseten felbátorodva Erzsébet úgy döntött, azzal a falubeli nővel is végez, aki rosszindulatú pletykákat terjesztett róla. Fürtösné nem vetette meg a pálinkát, így könnyű volt tőrbe csalni. A nő azért ment át hozzá, hogy kibéküljön, de a pálinkás üvegben nikotin volt. Az első pohár végzett Fürtösnével. A rendőrségi boncolás megállapította, hogy az asszony 5 hónapos terhes volt. Mivel az ötvenes évek második felében több praktika is volt a terhességmegszakításra, a rendőrség azt mondta, hogy ezek valamelyikébe halt bele a várandós asszony. Erzsébet ezt is megúszta.

Erzsébet dohánytermesztéssel foglalkozott, innen jött a bizarr ötlet, hogy nikotinnal mérgez meg embereket Fotó: Pixabay

Férjét és testvérét is megmérgezte

1957 augusztusában István részegen rávette Erzsébetet, hogy menjenek el a közeli Lillafüredre vacsorázni. A nő az étteremben egy megfelelő pillanatban belecsepegtette a mérget férje italába. Mivel a férfi folyamatosan a szomját akarta oltani, gondolkodás nélkül lehúzta az italt. Pár perc múlva meghalt. István az orvosszakértő szerint alkoholmérgezésben halt meg, ráadásul Erzsébet azt mondta a rendőröknek, hogy a férje gyomorbeteg volt, emiatt eleve nem is ihatott volna alkoholt. A hatóságoknak ekkor sem tűnt fel, hogy a nő körül három hét alatt három ember halt meg… Később a második férjét, Holhos Jánost is meg akarta mérgezni, de ez nem sikerült, ezért a férfi megverte, majd elköltözött tőle. Ezután egy roma férfi lett a nő élettársa, de ezt nem tolerálta a család, s idővel szakítottak. Egy korábbi fenyegetés miatt viszont úgy döntött Erzsébet, hogy kivégzi testvérét, mert sohasem szerette őt. Busszal elment Juhosnéhoz, az ő poharába is öntött a méregből, az asszony pedig percek alatt meghalt. A rendőrség itt sem talált bizonyító erejű nyomot.

Az üvegvisszaváltó buktatta le

Amikor biztos lett abban, hogy ezt is megússza, Erzsébet visszaváltotta azt az üveget a penészleki italboltban, amiben a mérget tartotta. A boltos kiöblítette, majd a bele töltött pálinkát eladta egy férfinak, aki visszavitte az üveget, mert rosszul lett az italtól. Kiderült, hogy az üveg a nőnél volt, ráadásul addigra a falu is a szájára vette, hogy több embert meggyilkolt. A rendőrség rengeteg vallomás és nyomozás útján lebuktatta a nőt, aki eleinte mindent tagadott, de végül beismerte a gyilkosságokat. Halálra ítélték, 1961-ben akasztották fel.