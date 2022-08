Kutyakakit lopott, börtönt kapott érte

20220805 Budapest Bár érezhetően visszavetette Magyaroszágon a zseblopások számát a koronavírus-járvány, még így is rengeteg feljelentés érkezik a kapitányságokra. A felvételeken néhány példát mutatunk be hogyan vigyázzunk értékeinkre, illetve néhány roszz példát is, hova ne tegyük értékeinket. Fotó: Móricz István (MO) Bors