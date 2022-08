Más illegális villáját lebontaná, sajátjával viszont már nem iparkodik Tordai Bence

A Budapesti Kormányhivatal kedden megállapította, hogy Tordai Bence jogszerűtlenül, szabálytalan építési tevékenységgel húzta fel a 150 millió forintot érő villáját a II. kerületben, és emiatt építésrendészeti eljárást indított. Ennek a folyamatnak – a szabályok értelmében – nem lehet más a vége, minthogy a Párbeszéd társelnökének le kell majd bontani a házát – írja a Metropol.

A hónapok óta húzódó, ám most fordulóponthoz érkezett ügy pikantériája, hogy Tordai látványosan kerüli a nyilvánosságot a témával kapcsolatban. Pont úgy viselkedik, mint aki tisztában van azzal, hogy a budai álomotthonát nem szabályszerűen húzták fel: a sajtóval gyakorlatilag egyáltalán nem állt szóba a témában, Facebookon pedig egyetlen bejegyzéssel letudta a dolgot a maga részéről.

Tordai számtalan alkalommal kampányolt a Csipak-villánál. a saját háza táján (kis képen) is szétnézhetne

A politikus azonban nem volt mindig ennyire visszafogott, ha illegális építkezésekről kellett megnyilatkoznia. A hírhedt Csipak-villa körül feltárt szabálytalanságoknak például ő volt az egyik legnagyobb szószolója, tulajdonképpen éveken keresztül kampányolt a törvénytelenül felhúzott épülettel, sőt, egy kis politikai tőke reményében még a legfelsőbb szintekig is elment, hogy elérje az ingatlan lebontását.

Tordai 2021 márciusában írásbeli kérdéssel fordult Nagy István agrárminiszterhez „Mikor bontják már le a természetkárosító Csipak-villa garázsát” címmel, áprilisban aztán adatigénylést is beadott az üggyel kapcsolatban. Ezt követően tavaly májusban jelentette be, hogy megkapta az építésügyi hatóságtól a határozatot, ami bontásra ítélte a villát. (Erről személyes sikereként számolt be a közösségi oldalán.)

Tordai Bence illegálisan épített villája Budapest II. kerületében

Ezután Tordai hónapokon át nem volt hajlandó leszállni a témáról, már-már kényszeresen mutatta be újra és újra, hogy a határozat ellenére még nem kezdődött meg a bontás. Idén márciusban pedig Jámbor András politikus társával még feljelentést is tettek hivatali visszaélés miatt, miután Csipak Péter vállalkozó szerint a Kormányhivatal bontási határozata jogellenes, ugyanis azt túl későn, a 10 éves elévülési időn túl hozták meg, ezért bíróságon megtámadták azt.

Mint ismert, Tordai még 2016-ban vett magának egy telket Budapest egyik legdrágább részén, a II. kerület egyik kertvárosi részén. A telken egy régi parasztház állt, amire a szigorú előírások miatt nem tudott új épületet építeni, ugyanis normális körülmények között nem kapta volna meg rá az engedélyt.

Abban bízva, hogy nem derül ki, Tordai titokban, a jogszabályi tiltások ellenére lebontotta a parasztházat, és annak helyén felhúzott egy modern, nagyjából 150 millió összértékű villát.