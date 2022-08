Lejáró Szép-kártya pénzek: kiderült, mi lesz a sorsuk

Kiderült, meddig van lehetőségük felhasználni a SZÉP-kártya tulajdonosoknak a számlájukon régóta álló összegeket.

A három kibocsátó bank a Pénzcentrumnak árulta el, hogy a régebbi gyakorlat már a covid-járvány óta nem aktuális, a különböző alszámlákon levő összegek nem járnak le és nem tűnnek el, de idővel fogynak – derült ki az MKB Bank válaszából.

„2019 óta már nem olyan a szabályozás, hogy a kártyabirtokos, ha nem használja fel a juttatást, a juttatás évét követő második május 31-ig, akkor elvész a pénz. 2019-től a lejárt pénzeszközök után havi 3 százalékos számlavezetési díjat számíthat fel a pénzforgalmi szolgáltató, de az összeg maga már nem vész el, csak havonta 3 százalékkal csökken”

– írták, hozzátéve, most ennek sincs jelentősége, ugyanis egy 2021-es vészhelyzeti szabályozás felfüggesztette a számlavezetési díj felszámolását.

A K&H és az OTP válaszaiból kiderült az is, hatalmas volt az év első felében a SZÉP-kártyák forgalma, köszönhetően annak is, hogy bármely zsebből lehetőség volt élelmiszereket is vásárolni. De bővült és folyamatosan egyre több lesz az elfogadóhely is, ami miatt úgy vélik, idén rekordot fog dönteni a SZÉP-kártyák forgalma.