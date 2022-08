Titkolja a királyi család, pedig nem kéne: ezekben kiemelkedőek II. Erzsébet dédunokái

Olyanok, mint bármelyik gyerek, lelkesen vesznek részt sportokban, kreatívkodnak, és már fiatalon csillogtatják tehetségüket a királyi család legfiatalabb tagjai. Fény derült rá, hogy miben jeleskednek II. Erzsébet dédunokái: György herceg zenélésben, Sarolta balettban és lovaglásban, míg a legkisebbek, Lajos és Archie festésben, vagy a könyvek szeretetében is kiemelkedő. Még az sem kizárt, hogy a nemesi rangjuk mellett belőlük is kiemelkedő sportolók, netán bestseller-írók válnak, és már most látszik, mi a rejtett tehetségük.

Sarolta hercegnő

Sarolta, Katalin és Vilmos második gyermeke a minap egy rendkívül cuki videóban üzent a nemzeti női focicsapatnak, amivel levette a lábáról az internet népét. Bár még csak hétéves a hercegnő, már számos sportágban kipróbálta magát: lelkes tornász, balettozik, és szenvedélye a lovaglás – írta meg a Hello! magazin. Katalin írországi körútjukon azt mondta: Sarolta imádja a gimnasztikát, ami pedig „nagyon jót tesz az alapvető egyensúly- és koordinációs készségeiknek”. De másban is aktív: mindössze 17 hónapos volt, amikor lovagolni kezdett, és azóta is szenvedélye, ezt minden bizonnyal II. Erzsébettől örökölte. És, ha mindez nem lenne elég, még balettozik is, édesanyjával már látta a Diótörőt a londoni Királyi Operaházban. Azt nem tudni, hogy ez az élmény volt-e rá hatással, de az bizonyos, hogy hetente vett magán órákat egy dél-londoni tánciskolában.

György herceg

Szinte kész férfi már az elsőszülött György, nemrég ünnepelte 9. születésnapját, és mi tagadás, egyre jobban hasonlít trónvárományos édesapjára. Szintén szülei írországi útja során derült fény arra, hogy épp bontogatja zenei szárnyait György, gitározni tanul. Másik szenvedélye a tenisz, amin osztozik Katalinnal, olyannyira, hogy norfolki birtokukon egy teniszpályát is építettek, hogy együtt hódolhasson a család a tenisz iránti rajongásuknak. De, ami még ennél is menőbb: György még Roger Federerrel is ütögetett párat, a teniszcsillag ugyanis a család jó barátja. Emellett, ahogyan húga, Sarolta, György is szeret lovagolni.

Lajos herceg

A négyéves Lajos mostanában nem épp kiemelkedő hobbija, vagy tehetsége miatt került szóba, hanem nyughatatlan hiszitje miatt, amit legutóbb épp a legrosszabbkor, a királynő platinajubileumi ünnepségén adott elő. Persze sokan felmentették a herceget, hiszen csak úgy viselkedett, mint egy átlagos óvodás, mások viszont vállalhatatlannak tartották a műsort. Ugyanakkor szülei nyilvánvalóan igyekeznek a dackorszakos gyermek energiáit lekötni, manapság pedig a futóbiciklije az, ami leginkább leköti Lajost. Emellett kreatívkodni is szeret, két évesen már a kezével festett a herceg.

Archie Harrison

Sussex hercegének és hercegnéjének elsőszülöttje még csak hároméves, de Harry herceg már el is kezdte saját szenvedélyére, a rögbire tanítani fiát. Egy interjúban még azzal is viccelődött Vilmos öccse, hogy be kell szerezzen egy kisebb rögbilabdát, hogy bevonhassa fiát a játékba. Archie emellett szeret olvasni is, főleg anyjával, Meghan Markle-lel együtt. Első születésnapján az is kiderült egy videónak köszönhetően, hogy a kedvenc könyve a Kacsa vagy nyúl volt.