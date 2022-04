Igazi hölgy lett Sarolta hercegnő, máris a királynő nyomdokaiba lép

Az angol királyi család tagjai közül többen szenvedélyesen szeretik a lovaglást, ami több puszta kedvtelésnél: szép sportsikereket értek el. A királynő unokái Vilmos és Harry is egészen kicsik voltak, mikor először nyeregbe ültek, azonban manapság már csak a lovaspoló az egyetlen alkalom, amikor lovon ülnek, nem úgy mint a nagyanyjuk, aki még 93 évesen is rendszeresen kilovagolt bár az elmúlt hónapokban kissé gyengélkedett, nem kizárt, hogy a jövőben is láthatjuk még lóháton.

A családi hagyományt és a lovak iránti szeretetet a még csak 6 éves kis Sarolta hercegnő is örökölte, és máris II. Erzsébet nyomdokaiba lépett.

A Cambridge-i hercegi pár mindhárom gyermeke rajong a lovakért, de a legjobban talán mégis Sarolta hercegnő kötődik az állatokhoz. Egyelőre pónin lovagol, és annyi időt tölt a szabadban, amennyit csak tud.Az is kiderült, hogy Vilmos herceg a koronavírus miatti korlátozások alatt vezette be gyermekeit a lovaglás világába.

„A királynő szomorú, hogy nem tud kilovagolni, ami az egyik kedvenc időtöltése, de pihen, és minden óvintézkedést megtesz, hogy jobban legyen. Hiszen eltökélt szándéka, hogy a lehető leghamarabb újra lovagoljon, és semmiképpen sem érzi úgy, hogy a lovon töltött napja már a múlté” - mesélte egy királyi forrás.