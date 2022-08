Kiakadtak a netezők, furcsa felvétel látott napvilágot G.w.M-ről – videó

A hét elején bombaként robbant a hír, miszerint gyermeket vár rapper szerelmétől Kulcsár Edina. A szépségkirálynő így nem tud részt venni a hamarosan induló Dancing with the Stars harmadik évadában, így helyét Berki Mazsi veszi át.

A bővülő család hírével kapcsolatban további bonyodalmakra is fény derült: miután Edina még hivatalosan nem vált el Csutitól, a születendő gyermek az ő nevére kerülhet.

A szépségkirálynő a minap elárulta, hogy ennyire még nem haladtak előre, egyelőre a terhesség hírét szerették volna megosztani, de természetesen az a céljük, hogy a kisbaba édesapja, G.w.M, vagyis Varga Márk vezetéknevét kapja.

Ahogyan Edinát, most a rappert is különleges figyelem övezi a közösségi médiában, ekkor derült fény például egy elbaltázott tetoválására is, most azonban egy újabb, rendkívül megosztó jelenség látott napvilágot, méghozzá egy videó, amelyben G.w.M szájon puszilja édesanyját.

Hazajött a szerelmem, az életem, édesanyucikám!

– mondja a felvételen a rapper, közben pedig hangos cuppogások hallhatók.

A Reddit pletykarovatában felbukkanó TikTok-videó alatt már rengeteg komment gyülekezik, amelyek egyhangúan problémásnak találják a jelenetet.

„Ezt több családnál is látom, nálunk abszolút no go. Szájon a férjemet puszilom.”

„Mintha a saját anyja pasija lenne!”

„Én nem tudnék se anyámmal, apámmal, gyerekemmel csókolózni. De lehet, csak én gondolom rosszul...”

„Inkább a nővére.”

– írták a közösségi oldalon, többen arra is célozva, hogy rendkívül fiatalos anyukája van a rappernek.