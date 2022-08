Fiatal férfit keresnek a Tiszában, ismeretlen holttestre bukkantak

Nagy erőkkel keresnek egy szlovákiai fiatal férfit, aki a Tiszában tűnt el.

A fiatalról annyit tudni, hogy 21 éves, vékony testalkatú, sötét hajú, barnás-zöldesek a szemei. Az Eltűnt emberekért Facebook-oldal szerint Leventén kék úszónadrág volt, és hétfőn veszett nyoma, azóta is nagy erőkkel keresik, rendőrök, búvárok, önkéntesek, és a tűzoltóság is. A kereséshez a kistárkányi városvezetés is segítséget nyújt, de még nem vezetett eredményre.

A magyar rendőrség is bekapcsolódott a keresésbe, akik még éjszaka is keresték őt a Tisza magyar oldalán.

Ugyanakkor úgy tudni, a keresés közben egy ismeretlen holttestre bukkantak.

– A Záhonyi Rendőrkapitányságot 2022. augusztus 20-án délután értesítette a szlovák hatóság, mely szerint a Tisza szlovák oldalán a vízben elmerült egy férfi. A bejelentés után a Záhonyi Rendőrkapitányság és a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai is részt vettek a férfi keresésében – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtóosztálya megkeresésünkre, hozzátéve, hogy a magyar hatóságok nem folytatnak eljárást az ügyben.