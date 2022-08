Elképesztő összefogás: így segítik az árván maradt magyar testvérpárt

Az egész országot megindította az a történet, melyet egy tanárnő osztott meg a Facebookon. Egykori tanítványainak, egy testvérpárnak kért segítséget, akik árván maradtak. Az érettségi előtt álló Brigi és Viktor 2014-ben vesztette el az édesapját, augusztus 17-én pedig édesanyjuk is meghalt. A 18 éves lány lett öccse gyámja.

Képünk csak illusztráció

"Mindketten a Türr István Gimnázium Arany János Tehetséggondozó programjában tanulnak. Briginek még 1 éve van vissza. Már 2 tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett. Szorgalmának és a programnak köszönhetően jogosítványt szerzett. Középfokú nyelvvizsgája van angolból. 18 évesen most testvérének, Viktornak a gyámja lett. A fájdalmas tragédia után most mindenről neki kell gondoskodnia. Szeretne majd grafikai szakirányon továbbtanulni. Nem tudjuk pótolni a szülőket, a szeretetüket, a figyelmüket, de kérlek Benneteket segítsetek, hogy Brigi és Viktor gondoskodni tudjanak a mindennapjaikról" - írta korábban a tanárnő.

Most pedig szívet melengető posztot közölt a tanárnő, mint írta, a gyerekek is, ő is nagyon hálás, hogy ennyien összefogtak és megmodultak a két gyerek miatt.

"Az Önkormányzat segít minden adminisztrációs dologban és a temetés rendezését is vállalta. A jelenlegi osztályfőnök többször látogatást tett az otthonukban. Segített, közvetített az iskola és az Alma Máter Alapítvány felé. Ennek köszönhetően a gyerekek 1 évig állandó támogatásban részesülhetnek. Eddig is támogatták őket, köszönet érte. A kollégiumban, szociális helyzetük miatt nem kell térítést fizetniük a következő tanévben. Jó tanulmányi eredményüket, ha tartják, ösztöndíjban részesülhetnek. Fel kellett állítani egy sorrendet, hogy mi a legfontosabb. Ebben a támogatói csoportban az a legcsodálatosabb, hogy mindenki névtelenséget kér, az önzetlen támogatásáért.

A következő feladat a lakhatás jobbítása. Szükség van a víz- és villanyvezetékek, a konyha és a fürdőszoba, 2 helyen az aljzat felújítására. Az elhunyt édesapa mozdonyvezető munkatársai erre szeretnék felajánlani a gyűjtésüket. Ők 2014 óta minden ünnepkor segítették a családot. Rendkívüli emberek. Aki ezután szeretne még pénzbeni felajánlást adni, az már a felújítást és a berendezést segíti vele. Találtunk közeli vállalkozót, aki minden feladatot el tud végezni, megbízható, jó szakember.

Szerdán a gyerekek beköltöznek a kollégiumba. A kollégium vezetője vállalta, hogy ha valaki tartós élelmiszert szeretne adni, akkor átveszi és átadja a gyerekeknek. Ha ez túl sok lenne, akkor más nehéz helyzetben lévővel megosztják.

Brigi rendbe teszi a kertet szabadidejében. Viktor a kerítést fogja. Hálás vagyok minden felajánlásért, imáért, megosztásért, tapintatért. Ők nem szeretnének celebek lenni, középpontba kerülni. Nehezen fogadták el a segítséget, de végtelenül hálásak Önöknek, velem együtt."