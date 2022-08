Elárulta II. Erzsébet személyes séfje, mi az, amiről semmilyen körülmények közt nem mond le a királynő

Nincsenek extra kívánságai II. Erzsébetnek, ha reggeliről van szó, csak és kizárólag egy: a lekváros kenyér. A királynő állítólag 5 éves kora óta kizárólag ugyanazt fogyasztja, kenyeret egy kis vajjal és lekvárral.

Az egyszerűség híve

Erzsébet királynő az életét, és még az őt körülvevők életvitelét is nagyon szigorúan szabályozza, és ez még az étkezésére is igaz. Gondolhatnánk, hogy mivel megteheti, minden nap valamilyen különlegességet fogyaszt, ám nagyot tévedünk: a királynő az egyszerűség híve az ételek tekintetében. Ebédre szívesen eszik grillezett húst, ami csirkéből, vagy halból készül, ha ünnepre kerül a sor, akkor pedig a ginnel készült koktélok kerülnek a kezébe. Emellett hiába áll rendelkezésére a világ vezető szakács gárdája, ami a reggelit és nassolnivalót illeti, nagy szakértelemre nincs szükség. A kedvence ugyanis a lekvár.

Kedvence az eper

Darren McGrady, a királynő korábbi személyes séfje a YouTube-csatornáján azt is elárulta, miért hívják a kedvencét lekvárpennynek, ami nem más mint kenyér, lekvár és egy kis vaj. A szakács szerint Erzsébet királynő meglehetősen kis adagot fogyaszt belőle, ezért hívják a szendvicset „pennynek”.

„A lekvárt a Balmoral kastély kertjéből származó gyönyörű skót eperből készítjük neki”

– árulta el a videóban a séf. Hozzátette azt is, hogy Erzsébetnek kislány korában szolgálták fel először a délutáni teához, mint nassolnivalót, kis körökre vágva, amekkora a penny is.

A lekváros kenyér II. Erzsébet kedvence Fotó: Youtube

Szezonon kívül nem kér

Az is kiderült II. Erzsébetről, hogy szigorúan veszi a szezonalitást, mert bár imádja a bogyós gyümölcsöket, ha valaki januárban szolgál fel neki epret, annak „fejét veszi”. McGrady szerint a 96 éves királynő hetente három-négy este is epret evett Balmoralban, ha éppen szezonja volt. A palota egyébként figyelmen kívül hagyta a séf videóját, és nem kommentálták a királynő szendvicsmániáját.

Továbbadta a szokást

Bár nem egészen direkten, de úgy tűnik, Meghan Markle is kénytelen volt megbarátkozni ezzel a reggeli szokással. Mint az ugyanis kiderült, a királynő gofrisütőt küldött nekik karácsonyra, miután Amerikába költöztek. Ezután pedig a kis Archie valóságos gofri-őrültté vált, de nem csak őt, hanem Apukáját is elkapta a gépszíj. Sőt, Harry herceg azt is bevallotta, hogy joghurtot és lekvárt szokott kenni a tetejére. Cseles húzás volt a királynőtől, az biztos.