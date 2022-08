Aszályban is falnak a busák

Hemzsegtek a horgászok a múlt pénteki kánikulában a budapesti Hárosi-öbölben. Ez a vízterület az egyik legjobb busázó hely az országban, így nem véletlen, hogy valamennyi pecás ezt a halfajt próbálta horogra csalni.

Csali sem kell

A planktonevő óriás megfogása különleges élmény, és nem csak a fárasztása, már a kapásra bírása is rendkívüli, nem hasonlítható egyik hazai vízben élő kopoltyúséra sem.

– Mivel ez a halfaj csak planktonnal táplálkozik, ezért a megfogásának a titka az etetőanyagban rejlik. Minél felhősebb csalogatóanyagot kell felkínálni, ami imitálja a parányi vízi élőlényeket. Elsőre talán furcsán hangzik, de csalit sem kell használni, az üres horog is elég, hogy megfogjuk a busát, mivel az etetőanyagot szívogatva juttatja a horgot a szájába – fogalmazott a Borsnak Jakubecz Kálmán versenyhorgász.

Csali sem kell a busa megfogásához Fotó: Gigor Csaba

Nagyon népszerű

Kapitális méretének köszönhetően a vadvizek tehenének is becézett hal egyre népszerűbb a pecások körében, már külön versenyt is rendeznek erre az invazív fajra. A horgászok nemcsak a méretét kedvelik, ugyanis akár 80 kilósra is megnőhet, hanem fárasztása is rendkívül élvezetes.

– Nem csak nagyok, de óriásit küzdenek is, ezért is ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Valódi élményt nyújt egy busa kifárasztása. Arra viszont ügyeljünk, hogy erős szerelékkel vágjunk neki a horgászatnak. Minimum 35-ös főzsinórt válasszunk, a fonott előke pedig minimum 20-as legyen – tette hozzá a profi pecás, akinek legnagyobb példánya 35 kilót nyomott.

Kánikulában kapnak

A busaszezon már javában tart, ugyanis a nyári kánikulában lehet a legnagyobb eséllyel megfogni, hiszen a meleg vízben hemzsegnek a planktonok, így szívesen táplálkozik ez a hal.

Így néz ki a busázó szerelék Fotó: Gigor Csaba

– Kis túlzással állíthatom: most bárki eredményes lehet. Még az egész országot sújtó aszály sem szegte kapókedvüket, pedig az alacsony vízállás miatt egyre nehezebb más halfajokat horogra csalni – szögezte le a Jakuza becenevű pecás. – Itt, a Hárosi-öbölben ráadásul hatalmas példányok élnek, én 8 kilónál kisebbet még nem húztam partra.