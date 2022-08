Szokolai László: 30 évvel ezelőtt én fogtam a legnagyobb pontyot

Több mint 30 éve a horgászat megszállottja a Ferencváros korábbi focistája, Szokolai László, aki 1992-ben a legnagyobb pontyot fogta Magyarországon. A 24 kiló feletti bajszost Veresegyházán csalta horogra. A peca iránti szenvedélye azóta is töretlen, igaz, az ekkora példányok manapság elkerülik, de így is gyönyörű kopoltyúsokat csal horogra, elsősorban a Balatonból.

Hagyományos módszerek

Az egykori Fradi-gólgyáros valamennyi módszert kipróbált kedvenc helyén, Balatonszepezden, de elsősorban pontyozik.

A csalikból is a jól beváltat használja.

Balatonszepezdi stégjén szeret a legjobban horgászni Szokolai László

Fotó: Bors

– Nálam a csodacsali a pufi-kukorica kombináció. A horgászat hihetetlen fejlődésen ment keresztül, csak ámulok a boltokban, hogy milyen felszerelések, csemegék vannak, de ennél a jól bevált kombinációnál semmi sem eredményesebb nálam. Ha keszegre horgászom, akkor pedig a pufi mellé giliszta vagy csontkukac kerül még a horogra, de süllőzni is nagyon szeretek – fogalmazott a Borsnak Szokolai.

Nyilasi Tibor fiait is tanította

Peca iránti szenvedélyét fiai és két unokája is örökölte.

– Rendszeresen vittem magammal a két fiamat horgászni, amíg kicsik voltak. Egy idő után azt vettem észre, hogy egyre szívesebben ülnek ki a vízpartra. Ezt a hobbijukat pedig felnőttként is megtartották, sőt már az unokáim is velük tartanak. Igaz, ők nem a Balatonon, hanem a Dunán szeretik lógatni a botot – fogalmazott a magyar bajnok focista, aki korábbi csapattársaival nem jár el pecázni. – Sajnos senki nem szeret horgászni. Nyilasi Tibor gyerekeivel régebben eljártam, ám már ők is más hobbi után néztek.

Keresztfia büszkén pózol 29,7 kilós fogásával Fotó: Bors

Fogyasztja is a halat

Sajnos az aszály a horgászatra is kihat, a halak a mélyebb részekre húzódtak, így a part melletti peca kevésbé eredményes mostanában.

– Balatonszepezden van egy stégem, ahol néhány hónappal ezelőtt még pipiskednem kellett, hogy kiérjen a fejem a vízből, most a mellemig ér, körülbelül 30 centit csökkent a vízállás, így mostanában nem jön annyi ponty – tette hozzá a 70 éves csatár, aki hat év alatt 158 gólt termelt a Fradiban.

A kiváló csatár a kisebb pontyokat mindig visszaengedi

Fotó: Bors

– A halat nemcsak fogom, fogyasztom is, de arra figyelek, hogy a 2 kiló alatti és a 6 kiló feletti pontyok visszanyerjék a szabadságukat. Tapasztalatom szerint a 3-5 kiló közöttiekből készül a legjobb halászlé, melyet nagyon jól készítek el, legalábbis ezt mondják az ismerőseim – nevette el magát a kiváló labdarúgó.