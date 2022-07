Így van most Vitray Tamás, elejét veszi az álhíreknek

Vitray Tamás több mint három éve választotta az egyedüllétet; ma már bevallja, hogy némi szorongással vágott bele. Ám az idő bebizonyította, hogy felesleges volt aggódnia.

– A hozzám tartozók, régi barátok, kollégák, tanítványok sorra jelentkeztek, mindenre elszántan, segítséget ajánlva. Eleinte éltem is a lehetőséggel, de hamarosan kiderült, hogy az egyedüllét egye-dül is megoldható. Szép környezetben, kedves kis lakásban élek, és ma már annyira gördülékenyen zajlanak napjaim, hogy bátran kijelentem: megy ez így is – árulta el a Hot! magazinnak az egykori televíziós.

„Két fiam és öt unoka állna készenlétben”

A tévés hosszú élete során szinte végig házasságban élt, most viszont nyugodtan, kiegyensúlyozot-tan telnek a napjai.

A neves televíziós közel a 90. életévéhez elég visszavonultan él, de szerencsére aktív, legyen szó az unokáiról vagy új munkáról. Mostanában azonban aggasztó hírek keringenek róla.

– Menjünk elébe az álhíreknek! – vágott a közepébe. – Májusban egyik reggel arra ébredtem, hogy kis sebeket találtam a homlokomon. Gondoltam, biztos éjszaka megcsíptek a pókok, mert mindig nyitott ablaknál alszom. A bőrgyógyászom azt mondta, nem csípések ezek, hanem övsömör. Egy drasztikus kúrát írt fel, 50 kapszulát kellett öt nap alatt bevennem. Nagy meglepetésemre rögtön hatott a szer, mert a legtöbb embernél ez egy elhúzódó betegség. Kórházba nem kerültem: csak aku-punktúrás kezelésre jártam, szintén a betegség miatt. Különben köszönöm, megvagyok - árulta el a legendás műsorvezető.