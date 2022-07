Váratlan bejelentést tett a NASA: megdöbbentő dolgot találtak a Holdon

Szinte minden napra jut már valami felfedezés a világűrből, a NASA ugyanis két projektet pörget az univerzumban. A Perseverance marsjáró hamarosan a Földre fog küldeni majd tanulmányozásra mintákat a vörös bolygón található kövekről és üledékekről, miközben az élet lehetséges nyomait is vizsgálja a Marson, a James Webb űrtávcső pedig a világegyetem eddig ismeretlen helyeire is ellát a szenzációsan éles kamerájával. Nemrégiben kiderült, hogy hamarosan két minihelikopter is érkezik majd a Marsra, amelyek a Perseverance segítéségére lehetnek a minták elszállításában.

Fotó: Pixabay

A Futurism tudományos ismeretterjesztő oldal írta meg, hogy a Holdon is áttörést érhetett el a NASA, ugyanis olyan mélyedéseket találtak, ahol az élet fenntartásához alkalmas a hőmérséklet. Számítógépes modellezés után a hivatal szakemberei megállapították, hogy a felfedezett gödrökben 17 Celsius-fok van. Ez pedig a jövőben a Holdra érkező űrhajósok számára is kedvező fordulat, ugyanis a Hold felszínén elég szélsőséges hőmérséklet uralkodik, valahol 100 Celsius-fok felett mérnek, máshol viszont -170 is lehet.

Ezekből a gödrökből akár lávacsőbarlangok is nyílhatnak, amely egy jövőbeni telepeskolónia számára is jó hely lehet a túlélésre a Holdon.

