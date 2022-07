Újranyitott a Római-parti Plázs

A különleges strandon naponta mérik a vízminőséget, és mindennap hangosbemondón is elhangzanak majd a legfontosabb figyelemfelhívó információk. A nyitvatartási időben a vendégek biztonságáról nemcsak a vízimentők gondoskodnak, hanem idén először a Magyar Vöröskereszt Duna-parti Elsősegélynyújtó Szolgálata is.

Fürdeni ebben a szezonban is csak a bójákkal kijelölt területű, fürdőzésre alkalmas partszakaszon van lehetőség nyitvatartási időben. Tehát a kijelölt területen a szigorú biztonsági előírásokat betartva lehet fürdeni, és a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasoron belül. A vendégeknek ingyenes ivóvizet, mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználatot biztosítanak. A meder tisztítása a nyitást megelőzően megtörtént, az átvizsgálás pedig folyamatos.

A Római-parti Plázs gondozásáról fövenyőr gondoskodik, emellett a területen éjszakai őrzést is biztosítanak. Lesznek színes napágyak és ingyenes kerékpártárolási lehetőség is. A tavalyi Házirend idén is érvényes.

Fotó: Knapp Zoltán - András, Emma, Réka

Hirtelen felindulásból döntöttünk, hogy ide jövünk. Tetszik, hogy ingyen lehet a Dunában fürdeni. A víz hideg, de nem vészes. Kicsi úszkálásra és kavics dobálásra jó - mondta Réka.

Fotó: Knapp Zoltán - Gyuri fiaival, Márkkal, illetve Patrikkal

Rendszeresen járunk erre kirándulni, és amikor tegnap erre futottam, akkor láttam, hogy már kifeszítették a bójákat. A Duna vize mindig hideg, de a gyerek élvezni fogja. Közel van hozzánk, könnyen elérhető - fejtette ki Gyuri a sportos apuka.

Fotó: Knapp Zoltán

A neten láttuk, és úgy döntöttünk, eljövünk. Svájcban élünk, a párom svájci. Tetszik, hogy természetes vízben lehet fürdeni - mesélte a Borsnak Kata és Timo.