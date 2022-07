Új tartalmakba invesztál a Media Vivantis

Milyen változást hoz a következő időszak az Ozone TV és a LifeTV karakterében?

- Nincs okunk változtatni a csatornák pozicionálásán, ebben a nézői- és a piaci visszajelzések is megerősítenek minket. Az Ozone TV-n továbbra is informatív, dokutainment és reality tartalmakat kínálunk, de természetesen nem feledkezünk meg azokról a nézőinkről sem, akik a zöld, környezetbarát témákért kapcsolnak a csatornára. Büszkék vagyunk rá, hogy az Ozone TV az egyetlen hazai csatorna, amely folyamatosan műsoron tart ilyen környezettudatos tartalmakat.

Másik csatornánk, a LifeTV megtartja az általános szórakoztató irányt, de ezt a jövőben kevésbé bulváros, inkább szórakoztató formába öntött, informatívabb tartalommal töltjük meg. Ezek jelentős részben külső partnerek bevonásával készülő, gyártott műsorok lesznek, amelyek a terveink szerint már az őszi műsorstruktúrában megjelennek.

Hogyan alakul a csatornák műsorkínálata?

- A Life TV-n tovább futnak sikersorozataink: olyan címekkel találkozhatnak a nézők, mint a Rex Kanadában, a Columbo, a Római helyszínelők, és képernyőn lesznek olyan romantikus sorozatok, mint amilyen például a most műsoron lévő Édes rémes szerelem, vagy amilyen az Álmodozó és a Szerelem íze volt. A fikciós tartalmakhoz érkeznek szórakoztató reality műsorok is: ezekről az egyik legnagyobb forgalmazóval tárgyalunk, a megállapodás után folyamatosan képernyőre kerülnek majd a csomag részét képező műsorok.

Fotó: Media Vivantis Zrt.

A vásárolt tartalmak mellett az ősz a korábbi sikeres műsorok, mint például a Vacsorakirály, a Van életünk, vagy a Lángelmék best of epizódjainak felidézéséről is szól majd, de az új stratégiánk első lépéseként már megjelennek új tartalmak is.

Az Ozone TV-én folytatódnak, és új epizódokkal jelentkeznek a nagysikerű informatív reality-, és docutainment tartalmak, és visszatérnek a szórakoztatóan edukáló műsorok is, mint a Hogyan Készül? Megmutatjuk!, vagy a Hasznos Hulladék.

Milyen nézettségi eredményekkel számolnak, lesz-e változás a lefedettségben?

- Mindkét csatornánkra, az Ozone TV-re és a LifeTV-re is igaz, hogy két év alatt megnégyszerezték a közönségarányukat. A célkitűzésünk az, hogy rövid távon az új programstratégiánkkal stabilizáljuk az eddig elért eredményeket, hogy aztán erre az alapra építve közép és hosszú távon tovább tudjuk növelni a piaci részesedésünket.

A LifeTV 93,1%-os lefedettségével elégedettek vagyunk, az Ozone TV -nél viszont még dolgoznunk kell azon, hogy a jelenlegi 74,3%-ról 90% fölötti lefedettségünk legyen, viszont reális esélyünk van arra, hogy ez még ebben az évben teljesülni fog.

Ha röviden, egy mondatban kell összefoglalnom az aktuális helyzetünket, akkor azt mondhatom, hogy egy olyan fenntartható stratégiát dolgoztunk ki, amely stabil hátteret teremt ahhoz, hogy kockázatos befektetések nélkül, folyamatosan érdekes tartalmakkal szolgáljunk nézőnknek, hosszú távon fenntartva ezzel a nézettségi és terjesztési eredményeinket.