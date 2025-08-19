Így áll a Tisza: történelmi a mélypont

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 09:10
vízállásrekord
Szolnoknál történelmi mélypontra süllyedt a Tisza

Magyarország második leghosszabb folyójának vízmércéje -299 centiméter, ezzel a Tisza megdöntötte a 2022-es negatív rekordot Szolnoknál, és a következő napokban sem várható emelkedés.

Tisza
A Tisza vízállása megdöntötte a negatívrekordot (képünk illusztráció)

Az elmúlt napok forrósága és az aszályos idő alaposan csökkentette a magyarországi folyók és tavak víz állását. 

Eszerint a Balaton átlagos vízszintje a hétfői mérésnél 77 centiméter volt, a Velencei-tóé Agárdnál 80 centire süllyedt. 

A Tisza vízállása a 2022-es negatívrekordot döntötte meg, akkor -291 cm volt a csúcs, most pedig 299. 

A Maroson is rekordalacsony vízállás van.

Az előrejelzések szerint a következő napokban nem várható jelentős vízszintemelkedés, így akár újabb rekord is születhet.

