Minden rekordot megdöntött a világot sújtó hőség: már a NASA is riadót fújt

Évszázados rekordokat döntögető meleg, erdőtüzek, aszály és soha nem látott hőhullámok sújtották Európát, Ázsiát és Afrikát is júniusban és júliusban. Ez nem csak egy-egy országban, hanem több régióban is rekordmeleget hozott, így a NASA Földfigyelő Szolgálata, a GEOS most egy térképet is nyilvánosságra hozott, hogy bemutassa a felszíni levegő brutális hőmérsékletét.

- A nagy kiterjedésű, extrém hőmérsékletet mutató területek jelzik, hogy az emberek által generált üvegház hatású gázok nem csak szélsőséges időjárást okoznak, de hatással vannak az életkörülményeinkre is - magyarázta Steven Pawson, a NASA egyik irodájának vezetője.

Fotó: NASA

Ez nem csak több országban, de több kontinensen is megmutatkozik: az aszály sújtotta Európában tombolnak az erdőtüzek, Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban is hatalmas területeken lángolt az erdő. Portugáliában már a 45 fokot is meghaladta a hőmérséklet: Leiria városában 3000 hektárnyi terület égett le, a tűzoltók pedig jelenleg is 14 helyen harcolnak a lángokkal, míg a spanyolországi Las Hurdesnél 1500 hektáros terület semmisült meg.

A hőhullám az olaszoknál is pusztított: a Dolomitokban található Marmolada-gleccser a kegyetlen meleg miatt omlott össze július 3-án, a lezúduló hó-jég- és szikla lavina pedig 11 turistát megölt.

Az afrikai Tunéziában még az ennél is magasabb, 48 fokos forróság miatt alakultak ki erdőtüzek, amely az ország gabonatermésének jó részét megsemmisítette, míg a közel-keleti Iránban már 52 fokig kúszott fel a tikkasztó idő, ami már június óta tartja magát.

Kínát is alaposan letarolta a brutális nyár: itt megolvadtak az utak és a kátrányozott tetők is. Nem csoda, ugyanis a sanghaji Xujiahui Obszervatórium 1873-as kezdeti mérései óta nem észlelt ilyen magas hőmérsékletet, 40,9 fokot. Pawson elmondta, hogy ez az időjárás már potenciálisan halálos is lehet:

- Az ilyen szélsőséges hőség közvetlen hatással van az emberi egészségre, és egyéb következményekkel is jár, beleértve azokat a tüzeket, amelyek jelenleg Európában és Afrikában tombolnak, és amik az elmúlt néhány évben elterjedtek Észak-Amerikában is - szögezte le.