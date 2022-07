Szívrohamot okozhat a hidegfront

Pénteken még 35-36 fokot is mértek, szombaton pedig majdnem tízzel kevesebbet mutat majd napközben a hőmérő higanyszála és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. „Olyan az időjárás, akár a hullámvasút" – véli dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, aki azt is elárulta, kire a legveszélyesebb mindez.