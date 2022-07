Rekordszinten a gázár: hatszor többe kerül, mint tavaly ilyenkor

A legolvasottabb német napilap, a Bild utánanézett annak, hogy tavaly júliusban átlagosan mennyit kellett fizetni egy kilowattóra (kWh) gázért. A statisztikák szerint 2021 júliusában 36 (!) euróba került egy kWh gáz. Ez az összeg mára meghatszorzódott, szerda délelőtt ugyanis már a 224 eurót is elérte az ár. A növekedés legfőbb oka természetesen az orosz-ukrán háború, és a kiszámíthatatlan gazdasági környezet.

Fotó: Pixabay

Amint azt a Bors is megírta, szerda reggel az Északi Áramlat 1 vezetéken lefelezték a küldött gáz mennyiségét, így a németekhez a korábbi mennyiség 20 százaléka jut csak el. Ez az európai piacon ismét bizonytalanságot szült, és az árak kilőttek.

A német Bild számításai szerint jelenleg 3500 eurót (kb. 1,4 millió forint) fizethet egy átlagos fogyasztású német család évente a gázért. A júniusi árak szerint 2752 euró (kb. 1,1 millió forint) szerepelt a csekken, míg tavaly júliusban még alig haladta meg a félmilliót az éves számla összege. Szakértők szerint a drágulásnak pedig még közel sincs vége. A mostani 224 kWh eurós ár majd csak a későbbi számlákon fog jelentkezni. Az iménti számítás 155 kWh óra körüli árral volt számolva. Fontos megjegyezni, hogy a gáz ára erőteljesen ingadozik napról napra.

A magyar családokat védi a rezsicsökkentés

"Bonyolult idők jönnek, de egy biztos: Magyarországon a rezsicsökkentés marad!" -írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A rezsicsökkentést 2014-ben vezette be a kormány. A program nagyban hozzájárul a magyarok jólétéhez és az ország fejlődéséhez. A szomszédban zajló háború és az elszabaduló energiaárak miatt májusban létrejött a rezsivédelmi alap, majd július közepén energia-vészhelyzetet hirdetett a kormány. A vészhelyzet kihirdetése során a kormány egy hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a rezsicsökkentés a magyar lakosság számára. Míg Európában hatalmas káosz van és a lakosságnak egyre nagyobb terhet jelent a rezsi fizetése, addig a magyar családokat továbbra is megvédi a rezsicsökkentés. A kormány számításai szerint a jövőben a háztartások 2/3-a továbbra is a megszabott átlag alatt fogyaszt majd, így a nagy többségnek egyáltalán nem fog drágulni a rezsiszámlája.