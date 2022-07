Orbán Viktor: Azt szeretném, ha Magyarország nem válna bevándorlóországgá

Szeretném világossá tenni, hogy mi mindig meg fogjuk védeni a határainkat, és ezzel akadályát fogjuk annak jelenteni, hogy bármifajta illegális migráció érkezzen Ausztriába - mondta Orbán Viktor a Karl Nehammerrel Bécsben tartott közös sajtótájékoztatón.

A legfontosabb szellemi természetű kérdésekben, antiszemitizmus és rasszizmus kérdésében teljes egyetértésben vagyunk, amit az osztrák kancellár gondol, azt gondolom én is - mondta Orbán Viktor.

Magyarország büszke is a teljesítményére. Magyarország fantasztikus eredményeket ért el a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben, és ebben a mi kormányunk különösen is élen járt. Zéró tolerancia van Magyarországon, jogilag is üldözendők az ilyen cselekmények, és a politikai közbeszédben sem lehetségesek

- mondta a miniszterelnök. Magyarországon biológiai alapú megközelítése semmilyen politikai kérdésnek nem lehetséges, ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés - tette hozzá.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor azt is hozzátette:

önök tudhatják, hogy én vagyok talán az egyetlen nyíltan bevándorlásellenes politikus az egész Európai Unióban. Tehát én nem ravaszkodok, meg utalok, meg kerülgetem a forró kását, hanem nagyon világos direkt álláspontom van, és magamat ezért egy migrációs bevándorlásellenes politikusnak is definiálom, és azt szeretném, ha Magyarország nem válna bevándorlóországgá, és nem szeretném, ha a migráció megerősödne Magyarországon. Ezt az álláspontot képviseltem mindig, ezt képviselem ezentúl is. Ennek nem biológiai alapjai vannak, ez nem faji kérdés a mi számunkra, ez kulturális kérdés, egész egyszerűen a civilizációnkat úgy akarjuk fönntartani, ahogy az most van".

A helyzetünk különbözik Ausztriától, mert más a két országban a bevándorlás nagyságrendje - mondta Orbán Viktor.

"Szeretném világossá tenni, hogy mi mindig meg fogjuk védeni a határainkat, és ezzel akadályát fogjuk annak jelenteni, hogy bármifajta illegális migráció érkezzen Ausztriába. Függetlenül attól, hogy talán a bevándorlásról és a migrációról filozófiailag mást gondolok, mint az önök kancellárja. A konkrét teendők tekintetében azonban egyetértünk, tekintettel arra, hogy Ausztriának is az az érdeke, hogy Magyarország megvédje Magyarország déli határait. Az egy tény, amivel önöknek együtt kell élniük, hogy mi az önök várkapitányai vagyunk a szerb-magyar határon. Ha mi ott nem védjük meg a határainkat, akkor önökhöz 100 ezer szám fognak érkezni migránsok és bevándorlók, illegálisan".

Orbán Viktor hozzátette, jobban szeretnénk, ha ezt nem nekünk kellene megtenni, hanem Szerbia meg tudná védeni a saját déli határait, mert akkor a konfliktus nem a szerb-magyar határon lenne és nem az osztrák-magyar határon lenne. Ezt világossá kell tenni Brüsszel számára is - mondta.

"Az, hogy néha félreérthetően fogalmazom, az előfordul. De arra kértem a kancellár urat, hogy legyen kedves minden ezzel kapcsolatos információt kulturális kontextusba helyezni, mert Magyarországon ezek a kifejezések, mondatok és az a pozíció, amit én képviselek, az egy kulturális, civilizációs pozíció. Szeretném megismételni, hogy büszke vagyok azokra az eredményekre, amelyeket Magyarország rasszizmussal szemben eredményként az elmúlt években elkönyvelhetett" - mondta végezetül Orbán Viktor.