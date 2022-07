Az öko-strand az új módi, tuti választás a vegyszermentes fürdőzést kedvelőknek

Az elmúlt napokban szinte egy talpalatnyi hely sem volt a strandokon, legyen az uszoda, vagy természetes víz, aki csak tudott, a kánikula elől ide menekült. A természetes vizeknek ugyanakkor megvannak a veszélyei is, amikre nem győzik a hatóságok felhívni a figyelmet. Ennek ellenére június végéig több mint 20 ember fulladt vízbe az országban. Az uszodákban persze sokkal biztonságosabb a fürdőzés, ám ott meg a tisztítás jelent gondot, a klór miatt viszket a szem és a bőr, de a vegyi anyagok a környezetet is károsítják. De akkor mi a megoldás?

Természetes fürdőtó vagy uszoda

Európában – különösen Németországban, Ausztriában és Svájcban – már megtalálták a megfelelő megoldást: olyan uszodákat hoznak létre, amik természetes módon, növényekkel tisztítják meg önmagukat, így nincs szükség vegyszerekre. A biológiai úton tisztuló úszómedencék esetében a köré ültetett vagy vízben lebegő növények, illetve azok homok- és kavicságya szűri meg a vizet. A természetes, biológiai vízszűrő rendszer alkalmazásával olyan vízminőséget lehet elérni, amely megfelel az EU-szabályoknak. A víz keringését legtöbbször vízforgató rendszer segítségével, vagy szivattyúzással oldják meg. Így bár ember alkotta tavakról van szó, mégis természetes vizek, amikből viszont hiányoznak a sodrások, örvények, így sokkal biztonságosabbak is.

Németországban már 100 természetes uszoda van

Az első természetes fürdőtavat Ausztriában építették az 1980-as években. 1998-ban pedig az első fürdőtavas nyilvános strand is megnyílt Németországban, az ország igazi úttörőnek számít, ma már 100 természetes uszoda van. 2013-ban Svájcban is megnyitotta kapuit a Naturbad Riehen strand, amely naponta 2000 látogató számára biztosít vegyszermentes fürdőzést. Hogy mennyire terjed a trend, jól mutatja, hogy mára már Európában elérte a 20 ezret is az öko-medencék száma.

Vegyszerek nélküli, természetes fürdőzés

A természetes úszómedencéket úgy tervezik meg, hogy a természet adottságait, a természetes folyamatokat használják víztisztításra. Ehhez szükség van egy szűrőágyra, aminek területe általában a medence 50-100 százaléka, tehát a természetes fürdőtó kialakítása átlagosan kétszer akkora alapterületet igényel, mint a vegyszeresé. Ezekben a természetes medencékben a víz tisztítása különféle vízi növényekből kialakított szűrő-zónán való áteresztés útján történik, ami egy szerves, élő szűrőként működik.