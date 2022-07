Lecsapott a vihar, menekítették az embereket Poroszlón

Mint arról a Bors is írt: a rég óta nem látott kánikula szinte egyik pillanatról a másikra csapott át késő tavaszi, esős időjárásba szombaton. Volt, ahol még délután is zuhogott a sokak által már megváltásként várt eső, míg máshol a hirtelen lezúduló csapadék öntötte el az utcákat.

Még a busz kerekeit is ellepte a lezúduló csapadék a fővárosban - Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Nem csoda, ha az aszályos hetek után érkező esőzés a katasztrófavédelmet is megdolgoztatta, mint mondták: egész nap a viharkárok okozta riasztások miatt vonultak.

Több mint nyolcvan bejelentés érkezett szombat délutánig a katasztrófavédelemhez viharkárokról, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton az MTI-vel.

Több helyen elkélt a segítség - Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Úgy tűnik, a spontán vihar leginkább két megyét érintett, a katasztrófavédelem szerint ugyanis a legtöbb bejelentés Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezett. Itt a rendőrségnek is volt dolga: a Tisza-tó Poroszlói medencéjének vízterületéről 2 kenuból 7 embert kellett kimenteni, akik a szeles-esős idő miatt elsodródtak a parttól, így inkább rendőri segítséget kértek.

Jász-Nagykun-Szolnok megyéből rengeteg riasztás érkezett, a megyei zsaruk még kenusokat is mentettek - Fotó: Police

Az OKF elmondta, hogy a legtöbbször az útra, épületekre dőlt fák, valamint ingatlanokba befolyt víz eltávolításához kértek segítséget tőlük, leginkább pedig az ország keleti megyéiben.

A szórásból a Balaton sem maradt ki, a Balaton-átevezést is elhalasztották a vihar miatt, és inkább augusztus 6-ra tolták, míg a pont ezen a hétvégén nyaralók leginkább benti programokkal vészelték át a napot.

A Balaton-átevezést is elhalasztották, a résztvevők a döntésig a hajók alá bújva védekeztek az eső elől - Fotó: Varga György / MTI

Így tett egyik olvasónk is, aki Zamárdiban nyaralt a gyerekekkel.

Hajnal hatkor még szép idő volt, de már kezdődött felerősödni a szél. Utána szeles maradt az idő és felhős is, délig pedig folyamatosan zuhogott, ki sem tudtunk menni a gyerekekkel, bent játszottunk és szórakoztunk. Ma pedig a fejem is fáj, bizonyára a csapongó időjárás és a front miatt - mesélte a Borsnak Tamás, a középkorú családapa.

Egy Pest megyei kertész viszont nagyon várta már az esőt.

Már az eget néztem, hogy csak jöjjön, csak jöjjön. Van egy gyümölcsösöm és egy veteményesem is, és már nagyon kellett. Sajnos, nem volt túl sok, én reméltem, hogy vasárnap is zuhogni fog - vallotta be a férfi.

Nem csak hazánkban csapott le a brutális időjárás, az Egyesült Államok több államában is áradások pusztítanak: Kentuckyban már legalább 19 életet követelt a kegyetlen időjárás miatti árhullám, és itt már a nemzeti Gárdának kell kimenekítenie az embereket, míg Las Vegas egy részét is elöntötte a víz.