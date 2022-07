Itt a kánikula, súlyos dologra figyelmeztet a doktornő

Nyáron nemcsak a napfény okozta ártalmaktól kell megóvnunk a bőrünket, hanem az izzadást követően előálló kiszáradástól is. Az izzadás következtében ugyanis gyengül a bőr vízmegtartó képessége, ezért fontos, hogy tápláljuk, utánzsírozzuk – magyarázta el Dr. Gyovai Viola, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, aki szerint tavasztól őszig érdemes zuhanyozás után mandula- vagy makadámiaolajat tartalmazó testápolóolajjal vagy testvajjal bekenni a bőrünket, így az jóval tovább puha marad.



Nyáron nemcsak a napfény okozta ártalmaktól kell megóvnunk a bőrünketFotó: Pexels



– Fürdőzés után is tapasztalhatjuk, hogy húzódik a bőrünk a szárazságtól. Ilyenkor a zsírt bőrtápláló, bőrnyugtató testápolóval, esetleg napozás utáni after sun készítménnyel pótolhatjuk vissza – fejtette ki az okleveles biológus, hozzátéve, hogy a forró, nyári napokban feltétlenül gondolnunk kell a fényvédelemre is, hiszen az erőteljes sugárzás nem csupán öregít, számos egészségügyi probléma kiváltója lehet. Éppen ezért tanácsos egy vékony fedőtextil viselése, ami a napsugarak jó részét felfogja, míg az arcot széles peremű kalappal védhetjük a leghatékonyabban.

– Érdemes fél óra napozással, félárnyékban kezdeni, majd a második alkalommal is csak legfeljebb egy órát tölteni a napon, hogy a bőrünk fokozatosan szokja a fényt. Aranyszabály, hogy délelőtt 11 és délután 3 közt kerüljük a tűző napfényt – figyelmeztetett a szakember, kiemelve, hogy aki szeplős, annak az arc- és a testápolóba is kell a fényvédő hatóanyag.

A klóros víz és az izzadság is kiszárítja a bőrünket Fotó: Mate Krisztian



– Mindenki által ismert nyári jelenség, hogy a fehér bőrűek szeplői megerősödnek a fény hatására. Aki erre hajlamos, annak feltétlenül kell fényvédő összetevő a nappali arcápoló krémbe is – mutatott rá, hangsúlyozva, hogy fényvédőből nem a szintetikus, hanem az ásványi pigmentes anyagokat érdemes előnyben részesíteni. A legjobb olyan készítményt választani, ami mentes a bőr anyagcseréjét terhelő konzerválószerektől, paraffinolajtól, parabéntől. Vannak olyan biofényvédők is, amelyek céklalével vagy málnalével színezettek, ezek a plusz összetevők a bőr színéhez közeli árnyalatot eredményeznek.

– Ajánlott a nyári strandtáskába tenni sarokápolót is, mivel ez a terület különösen hajlamos a kiszáradásra, nyáron pedig extrán terheljük, hiszen sokat vagyunk szandálban. A meleg ugyanakkor ronthatja a nehézláb-érzést is a visszerek esetében, amin a belső kezelés mellett a bőrt tonizáló lábápolók is segíthetnek” – adta útravalóul jó tanácsként a doktornő, aki maga is kifejlesztett erre a célra szolgáló szereket: ilyenek a varázsmogyoró (hamamelisz) és ruta, valamint az aranyvesszőfű és mentol tartalmú készítmények.