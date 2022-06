Világhírű lett a Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza januárban új kulturális térként robbant be a köztudatba, és hatalmas sikere van.

– Az első félév alatt már 440 ezer látogatónk volt

– mondta Batta András a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója a Borsnak, aki 2013-ig a Zeneakadémia rektora volt.

Fotó: Végh István / Bors

– Amikor 2015-ben hívtak, akkor egy szakcsoportot alakítottunk, hogy milyen zenei tartalmak legyenek és lassan rádöbbentem, hogy ez a zenei pályafutásom befejezésének a megkoronázása, és amikor 2019-ben a vezetésére is felkértek, boldogan mondtam igent – emlékezett Batta András.

– Sokan megkeresnek minket külföldről is, hogy jönnének játszani: pl. az arab világból és Japánból is.

Aki pedig már volt, szívesen fellépne újra, mert olyan sajátos a hely hangulata, hiszen maga az épület is világhírű lett – mesélte a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója.

Szeptember 22-én Zorán is fellép Fotó: Végh István / Bors

A tavaszi szezonban rendkívül népszerűek voltak az iskolás csoportokat fogadó zenepedagógiai foglalkozások. Ez ősszel is folytatódik. Koncertekből is többféle tematikai sorozatot indítanak: népzene, világzene, szakrális zene, innovatív zenék, jazz, dalszerzők és előremutató kategóriába sorolható zenei sorozat, sőt Operabeavató széria is beköltözik a Zene Házba, de szeptember 22-én Zorán is fellép. Még egy különlegesség: novemberben új tárlat nyílik, ami 1957-től, az első magyar lemez születésétől, 1989-ig mutatja be a magyar popzene történetét. A részletes programokat IDE kattintva lehet megtekinteni.