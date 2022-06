Olyat lépett Putyin, amire senki sem számított, egyre biztosabb a betegsége

Noha hivatalosan nem nyert megerősítést, hogy bármilyen egészségügyi gondja is lenne az orosz elnök Vlagyimir Putyinnak, egyre több forrás arról számol be, hogy előrehaladott rákbetegsége lehet. Az amerikai kémek kiszivárgott jelentései szerint "közel a vég", a politikus potenciális riválisai pedig már most vezetői harcra készülnek. Sőt, egyes elméletek szerint már el is hunyt, az utóbbi időkben pedig vagy hasonmások helyettesítették a megjelenéseken, vagy pedig régebbi felvételeket adtak el újként az orosz közmédiában.

– Putyin rendkívül beteg, és ha meghal, azt hetekig, ha nem hónapokig titkolják majd. Annak is megvan a lehetősége, hogy már meg is halt. Ezt egyszerűen lehetetlenség megmondani – ezt már nem az amerikai, hanem a brit hírszerzéshez közel álló forrás magyarázta korábban.

Elhalasztotta a szereplést

Most újra előtérbe került a feltételezés, miszerint az elnök rendkívül beteg, miután teljesen váratlanul úgy döntött, hogy lemondja azt a tévés fellépést, amelyet az elmúlt öt évben mindig megtartottak júniusban, kivéve a 2020-as évet, ám ekkor is csak a Covid-világjárvány miatt tolták el decemberre – írja a Mirror. A Közvetlen vonal Vlagyimir Putyinhoz című műsor, melyben a civil lakosság tehet fel kérdéseket a vezetőnek, amikre aztán ő három-négy órán keresztül válaszol, idén júniusban biztos nem lesz megtartva. Egyesek úgy gondolják, Putyin Ukrajna orosz inváziójával kapcsolatos kérdésekre nem akar válaszolni, míg többen úgy vélik, leromlott egészségi állapota miatt egyszerűen nem bírna ki egy ilyen hosszú nyilvános szereplést.

A szereplés lemondása, vagy legalábbis látványos elhalasztása egyébként annak fényében egész döbbenetes, hogy pár nappal korábban jelentették be: belátható közelségben lesz megtartva. Most azonban már a szóvivője arról beszél: nem tud dátumot mondani, de egész biztosan nem júniusban lesz.