Motoros zsarupáros segített a vajúdó édesanyának

Dugó, araszolás és dudáló kocsisorok – mindegyikkel találkozhatunk ezek közül a főváros bizonyos szakaszain a reggeli csúcsidőben. Bár a legtöbbünknek ez kellemetlen, de napi rutin, és az idegeskedésen kívül más gonddal nem jár. Egy salgótarjáni pár a lehető legrosszabb helyzetben futott bele a hatalmas dugóba: az anyósülésen utazó kismamánál ugyanis pont az M3-as bevezető szakaszán indult be a szülés.

Kétségbeesve hívta a rendőröket

A család reggel hat óra körül indult el Salgótarjánból a budapesti kórház felé, azonban beragadtak a feltorlódott kocsisorba, kisfiuk pedig pontosan ekkor döntött úgy: ő bizony, dugó ide vagy oda, de világra jön. Az apuka kétségbe esetten tárcsázta a rendőrségi ügyeletet, szerencsére azonban a zsarupáros, Fenyves Judit főtörzsőrmester és társa, Bercsényi László zászlós éppen a közelben, a Róbert Károly körúton voltak.

Fenyves Judit főtörzsőrmester és társa, Bercsényi László zászlós rögtön a vajúdó kismama segítségére sietett Fotó: Knap Zoltán / Bors

Hatalmas volt a kocsisor

- Rádión kaptuk az információt, hogy egy kismama vajúdni kezdett, viszont hatalmas a kocsisor – mesélte a Borsnak a Fenyves Judit. A páros azonnal megindult, és az autó és a rendszám alapján hamarosan a zsúfolt utak ellenére meg is találták a bajba jutott szülőket:

- Gyorsan elmondtuk az édesapának, mire is figyeljen, például, hogy kövessen minket és kapcsolja be az elakadás jelzőt – vette át a szót Bercsényi László. Ezután meg is indultak: a két motoros közre fogta a kocsit, és megkülönböztető jelzéssel száguldottak a Podmaniczky utcai kórház felé, ahova négy perc alatt meg is érkeztek:

- Mikor odaértünk, már várták őket az orvosok, a kismama akkor már nagyon közel lehetett a szüléshez – mesélték.

Lászlónak már a harmadik ilyen esete volt Fotó: Knap Zoltán / Bors

Rutinosnak számít a járőr

Nem tévedtek, a kis Vencel ugyanis alig egy órán belül egészségesen a világra jött, azóta az anyukájával együtt pihenik ki az izgalmakat. Kiderült, hogy László már rutinosnak számít a szülésnél való segédkezésben:

- Ez volt a harmadik ilyen esetem – árulta el mosolyogva, hozzátéve, hogy mindegyik szerencsésen végződött, és bár Judit évek óta a társa, először vettek részt együtt hasonló akcióban. László neve egyébként többeknek is ismerős lehet: a március végén ő volt az egyik motoros rendőr, aki szintén hőstettéről lett ismert, akkor egy lázas beteg ukrán kisfiúnak és szüleinek segített motoros járőrtársával együtt biztonságban kórházba jutni, az esetről akkor a Bors is írt. Szerencsére akkor is sikeres volt a felvezetés:

- Mindig öröm, amikor segíthetünk, és jó véget ér egy történet – nyugtázta az esetet Judit és László.