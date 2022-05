Vészi Panna Eperke: Már tavaly is ringbe szálltam

Név: Vészi Panna Eperke

Lakhely: Keszü

Életkor: 19

Magasság: 165 cm

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: szilvás gombóc

Kedvenc ital: limonádé

Kedvenc zene: nincs

Kedvenc parfüm: Police

Vészi Panna Eperke vagyok, 19 éves és Keszün lakom. Pénzügy és számvitel szakra járok, mérlegképes könyvelő szeretnék lenni. A belsőépítészet is érdekel, a különböző stílusok, valamint a divat is.

Már tavaly is ringbe szálltam és egészen a döntőig meneteltem. Nagyon élveztem a tábort, és örültem mások örömének. Kitartó típus vagyok, úgy gondoltam, adok magamnak egy újabb esélyt, elindulok újra a koronáért. Figyeltem ismert modelleket, akik külföldre is kijutottak, és próbáltam tőlük tanulni. Idén neveztem más szépségversenyekre is. A szüleim, a nagyszüleim tudnak az újbóli indulásomról. Büszkék arra, hogy másodszor is képviselhetem Baranyát.

Az újabb indulásom újabb kapcsolatokat hozhat, amit tartok a tavalyiakkal is. Kapunk és adunk is egymásnak munka lehetőségeket. A tavalyi verseny után többen megkerestek hosztesz és fotómunkákra. Úgy látom, figyelnek a versenyre a szakmán belül.

Van sportos múltam taekwondosként. Országos és külföldi nemzetközi versenyeken is indultam. Többször voltam első, de 16 éves korom körül, amikor nőiesedni kezdtem, és féltettem magam, abbahagytam. Most konditerembe járok.

Inkább sportosan öltözködöm, és egyre gyakrabban vagyok elegáns alkalmi ruhákban. A sportos múltam miatt szerencsés alkatom van, de azért este nyolc után már nem nasizok. Télen gyakrabban sminkelek, mert nyáron befülled tőle a bőr. Hiszek a természetes szépségben. Néha használok erősebb rúzst és erősebb tus vonalat, de nem változatnék magamon.

