Tóth Andrea: A fotózás önbizalmat ad

Név: Tóth Andrea

Lakhely: Nyíregyháza

Életkor: 20

Magasság: 173 cm

Csillagjegy: Kos

Kedvenc étel: olasz tészták

Kedvenc ital: limonádé

Kedvenc zene: mulatós

Kedvenc parfüm: Lancome La Vie Belle

Tóth Andrea vagyok, 20 éves és Nyíregyházán élek. A Debreceni Egyetem másod éves kommunikáció és média tudomány szakos hallgatója vagyok. Vonz a rendezvény szervezés, a divat rendezvények és a divat világa

A fotózás és a modellkedés is régóta érdekelt, és most éreztem magam elég erősnek és bátornak, hogy jelentkezzek egy szépségversenyen. A szépségversenyekről azt gondolom, hogy alapvetően ismeretségeket, barátságokat, ismertséget, szerepléseket hozhat, amit tudni kell kezelni, és erre lelkileg is fel kell készülni. Ennek elsajátításában az egyetemi tanulmányaim is segítenek.

Első körben a szüleimet kérdeztem meg, hogy mit szólnának a jelentkezésemhez. A továbbjutásomat édesanyám vette észre az interneten. Természetesen nagyon örültem a hírnek, főleg azért, mert ez a szakmai zsűri döntése volt.

173 centis magasságommal elsősorban a divatfotózás érdekel, nem a kifutók világa. A fotózás önbizalmat ad, és szeretem időnként megörökíteni magam. Először tizenhat évesen fotóztak, akkor még eléggé lámpalázas voltam, de aztán hamar belerázódtam. Remélem, hogy a verseny is segíthet. Ügynökségnél még nem voltam, de hívtak például fejdísz fotózáshoz. A versenyen tapasztalatokat szerezhetek, szakmai tudást, akár munkalehetőséget is másodállasban.

A tükörbe nézve tetszik alapvetően elégedett vagyok magammal. Szeretek sminkelni, rúzsból a vöröset használom, ha eseményre megyek. Régen teniszeztem, úsztam, lovagoltam. Most futok, otthon YouTube videóra tornázok, és figyelek az étkezésemre. Öltözködésben az elegáns áll közel hozzám. Csinos ruhákat hordok, magas sarkút veszek fel és fontosnak tartom kiegészítőnek az ékszereket is.

Ki legyen a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa? Ide kattintva szavazhatsz!