Sikolyok és félelem Dunakeszin: horrorként élték meg a balesetet a sárkányvasút utasai

Hangos sikongatásba és kis híján tragédiába torkollott az önfeledt gyereknapi vidámparkozás Dunakeszin. A vurstli délutánig zavartalanul működött, azonban az egyik gyerekjáték, egy sárkányvasút kereke kitört, a szerelvény megbillent. Bár nem siklott ki, azonban egy anyuka és három gyerek is megsérült. A szemtanúk szerint egy pillanat műve volt az egész.

– Mi egy másik játéknál álltunk, csak a hangra meg a kiabálásra fordultunk oda, és láttuk, hogy valaki nagyon vérzik. Teljesen sokkot kaptunk, haza is mentünk azonnal. Még szerencse, hogy nem ültünk fel arra, pedig terveztük – mesélte lapunknak egy szülő.

Ezen a sárkányvasúton történt a baleset Fotó: Bors

Egy másik anya azt mondta: a vasút szerinte furcsa hangot adott korábban is, ezért fel sem szálltak rá. Az egyik édesanya, akinek a három gyereke megsérült, egy közösségi oldalon hozzászólásban elmondta, hogy kislánya szemöldöke felrepedt és az orra is erősen vérzett.

A vidámpark üzemeltetője, Steingruber Pál közleményben reagált a történtekre, mint mondta, nagyon sajnálja az esetet.

– Zavartalanul működött egész nap a vidámpark minden játéka, így a bobkocsis sárkányvasút is, amelyen 1 menet 5 körből áll. Egyik alkalommal az utasok közül egy gyermek az első kör után felállt, mert rosszul lett, és jelezte, hogy ki akar szállni – tudatta a férfi a közleményben – Az irányítófülkében ülő kollégánk észlelte a jelzést, és alkalmazta a vészmegállítót. A hirtelen fékezés hatására egy ponton eltört egy összekötő a pályán, ezért kitört egy kerék és megbillent a szerelvény. Ezek, és a fékezés eredményezte hirtelen megállás miatt megütötték magukat az utasok – írta. Hozzátette, a sérülteket a helyi egészségügyi biztosítás ellátta, egy nőt a saját kérésére a váci kórházba vittek a mentők, a többiek maguk autóztak fel Vácra.

Ottjártunnkor már pakoltak, a parkolóban a rendőrség állt - Fotó: Bors

Leszögezte: a fékezéssel egy komolyabb balesetet akartak megelőzni.

– Ezúton fejezem ki sajnálatomat a történtekkel kapcsolatban, és mielőbbi gyógyulást kívánok a sérülteknek – tette hozzá. Ottjártunkkor már pakolták össze a vidámparkot, a területére senkit nem engedtek be, a bejárati részen biztonsági őr ügyelt a rendre, míg a park hátsó részén rendőrök álltak. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.