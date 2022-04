Világcsúcsot döntenének a brit sztárhorgászok Magyarországon

Ezúttal Franciaországba látogatott a csapat. Az ottani pontyrekord egy 46 kilós példány. Sikerült ezt a csúcsot megdönteni?

Tom Dove: Nekem többször is sikerült megdönteni a saját rekordomat a forgatás alatt. Szinte minden tónál, ahol horgásztunk. Nagyon nagy pontyok voltak, majdnem minden epizódban horogra akadt egy minimum 30 kilós példány. Azt viszont nem árulhatom el, hogy a csúcs megdőlt-e, kiderült a műsorból.

Járt a puszi Tom Dove-nak a szép fogás utánFotó: Bors

Mi volt a legnagyobb kihívás számotokra?

Niel Spooner: Gyerekkorunk óta horgásztunk Franciaországban, vagyis most biztosra mentünk. De ettől függetlenül, voltak nehéz periódusaink is. Ha nem volt valaki jó passzban, akkor átmentünk egy másik helyre, ahol nagyobb sikereink voltak. Összességében remek pecát zártunk. De az itteni tavak nem hasonlíthatóak a Balatonhoz. Eddigi pályafutásom legnehezebb pecája volt, amikor a magyar tengeren forgattunk.

Ezek szerint elvarázsolta önöket a Balaton?

Ali Hamidi: Az nem kifejezés. Mai napig a Balaton az egyik legszebb emlékünk. Fogalmam sem volt, hogy mire számíthatunk, de végül nagyon jól sikerült. Mindig mosolyt csal az arcunkra, ha visszanézzük ezt a forgatást. Különleges élmény volt a magyar tengeren pecázni. Ráadásul nemcsak a tó, hanem a pizzák is nagyok. De Hatvanban is kapitális halakat csaltunk horogra.

Kíméletesen bántak a halakkalFotó: Bors

Ha ennyire szeretik Magyarországot, akkor láthatjuk még önöket horgászni hazánkban?

T.D.: Persze, ráadásul nem is olyan sokára. Májusban pár hetet fogunk eltölteni az Euro Aqua tavon, amely közel van a Balatonhoz. Itt fogták ki a világrekorder pontyot, ami 51,2 kg volt. Mi is megpróbáljuk ezt a kapitális példányt horogra csalni. Képzelje el, milyen jó lenne, ha a műsorban is megfognánk, vagy meg is döntenénk a világcsúcsot.

Mindig különböző fogadásokat kötnek, kihívásokat teljesítenek a műsorban. A mostani epizódokban mikkel készültek?

A.H.: Lesz egy bicikliverseny, ahol három felnőtt férfi közel áll a síráshoz. Eléggé megterhelő volt a koronavírus miatt, négy hónapig edzeni sem tudtam, mert elkaptam a betegséget. De jeges fürdőt sem volt kellemes venni.

A biciklizés előtt még nagy volt a jókedv, utána már kevésbé Fotó: Bors

Felment a pecaláz?

A. H.: Így is lehet fogalmazni. Kitaláltuk, ha Tom fog egy 32 kilós pontyot, de mi nem csalunk horogra legalább 36 kilós példányt, akkor beugrunk a fagyos tóba. Nem volt kellemes hajnali 3 órakor megmártózni, de vicces emlékként örökre őrizni fogom.