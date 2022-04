Orbán Viktor: „Háború vagy béke - ez a lehetőség áll a választók előtt”

A nagyobb pártok, politikai formációk pénteken és szombaton tartják a kampányzáró rendezvényeket, és elkezdődik a kampánycsend. Ahogy 2018-ban, úgy 2022-ben is Székesfehérváron tartja utolsó nagyobb kampányeseményét a Fidesz, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.

Megtelt a székesfehérvári Városház tér, rengetegen kíváncsiak Orbán Viktor miniszterelnök beszédére. A rendezvényt Tóth Gabi nyitotta meg, aki elénekelte a himnuszt. Ezek után több térségi képviselő és polgármester beszédet mondott a tömegnek.

Ezután Vargha Tamás, a Fidesz-KDNP székesfehérvári képviselőjelöltje köszöntötte a megjelenteket, és mondott rövid beszédet, melynek lényege az volt, hogy az idei választásnak jóval nagyobb a tétje, mint 2018-ban.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics megköszönte Orbánnak, hogy elfogadta a meghívást, és így Fehérvár lehet az utolsó nagy seregszemle helyszíne.

A kormányfő beszédét azzal kezdte, hogy köszönetet mondott, amiért ilyen sokan eljöttek. Szerinte Székesfehérvár a Fidesz-KDNP szerencsehozó talizmánja, mert amikor legutóbb itt zárták a kampányt, akkor nagy győzelmet arattak.

Elterjed, hogy itt kampányzáró összejövetel lesz, de eszünk ágában bármit bezárni, ez a kampány hajrát megnyitó esemény, és nem vághatunk bele ebbe az utolsó három napba, úgyhogy nem látjuk egymást személyesen, mert szenvedély nélkül nincsen kampány - kezdte Orbán Viktor.

„Ha nincs szerelem nem lesz győzelem sem, ezért jöttünk ma össze, hogy még egy utolsó lendülettett vegyünk. Jól állnak a csillagok, de ez semmit sem ér, ha az utolsó napon a rendelkezésre álló 13 órát nem használjuk ki, hiszen 3 óránk lesz arra, hogy győzünk! Vasárnap reggel 6-tól este 7 óráig, akkor kell győznünk. Mindent előkészítettünk, több millió ajtón bekopogtatunk, rengeteg levelet kiküldtünk, elengedtünk sok telefon hívást, és a klasszikus online kampányt is elvégeztük. Az ellenfél is a számunkra kedvező állapotban van, megbillent állapotban„ - fűzte hozzá

Orbán Viktor felidézte, hogyha összefognak, akkor a legvastagabb falon is átmennek. Beszélt az október 23-i békemenetről is. A kampány elején két lehetőség volt: vissza térhetünk a bukott múlthoz, vagy folytathatjuk a 12 éve elkezdett munkát. Azt gondoltam, hogy azt kell elmondani, hogy Gyurcsányék térnek vissza, és mindent visszaadtunk, amit korábban ők elvettek. A miniszterelnök szólt arról is, hogy azt gondolta, hogy a nemzetegyesítésről is kell majd beszélnie. A háború azonban mindent megváltoztatott.

Orbán Viktor felidézte, hogy két nagy hatalmas ország vívja a mostani háborút, és ennek a kockázata sokkal nagyobb, mint az 1999-es jugoszláv háborúnak.

Háború, vagy béke - ez a lehetőség áll a választók előtt. Azt gondolta, hogy mindenki a béke oldalán lesz majd - mondta a kormányfő.

„De nem ezt történt, mert a nemzeti oldal azt a választ adta, hogy a háborúból ki kell maradni, míg a baloldal azt gondolja, hogy Ukrajna a mi háborúnkat vívja. Ebben a háborúban semmit nem nyerhetünk, és mindent elveszthetünk ”- mondta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy katonát és fegyvert nem küldünk, de a bajbajutott ukránoknak segítünk, majd hozzátette, hogy mindenkin segítettünk, aki Magyarországra érkezett.

„Nem igaz, hogy mi pocsék ország lennénk, és mindent megadunk azoknak, akik futnak a baj elől” - tette hozzá. Az ukrán elnököt is megértjük, mert az ő érdekük, hogy minél több országot bevonjanak.

Nekünk vitánk a magyar baloldallal van, és a hátunk mögött megállapodtak az ukránokkal. Ha nyernek, akkor megindulnak a fegyverszállítások és elzárják a gázcsapot - mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogyha szankciók alá veszik az energiaszállítást, akkor Magyarország megáll, nem lesz üzemanyag, be kell zárni a gyárakat, és sokan utcára kerülnek.

Még két nap van hátra, aztán partraszállás

„Nehéz körülmények között kellett helytállni az elmúlt években, ezért köszönetet mondott azoknak, akik kitartottak a kormány mögött, és támogatták a kabinetet. Még két nap van hátra, aztán partraszállás ”- mondta a kormányfő.

Három napnyi kemény munkával nyerhetünk négy biztonságos évet - emelte ki Orbán Viktor.

Tegyük fel az i-re a pontot, ha mindnyájan eljönnek, akkor nem lesz baj - zárta beszédét a kormányfő.