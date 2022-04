Fásy Ádám is leadta a voksát - Fotó

Fásy Ádám a napokban nyilatkozott lapunknak, akkor azt mondta, hogy reménykedik abban, hogy hamarosan csak múltidőben beszélhetünk a szomszéd országban dúló háborúról, és újra béke lesz a világban.



Óriási szerencse, hogy ebben a szörnyű helyzetben olyan miniszterelnökünk van, aki nem akarja a magyar népet belesodorni a háborúba, és a békét erősíti – jelentette ki.

– Soha nincs megfelelő időzítés egy háború kitörésére. Nyilvánvaló, hogy ez az ellentét nemcsak hazánkat érinti, hanem az egész világra is kihat. Szörnyű, hogy a 21. században emberek milliói maradtak otthon nélkül. Én reménykedem abban, hogy hamarosan vége lesz. Bízom benne, hogy a szívekben és a mindennapokban is béke lesz – nyilatkozta a műsorvezető, így nem is volt kérdés, hogy részt vesz-e a 2022 választásokon.