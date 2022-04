Ennyiért próbálják megúszni a harcokat - hatalmas összegeket ajánlanak fel az határőröknek az ukrán férfiak

A Kárpátinfó információi szerint eddig összesen 76 alkalommal buktattak le olyan férfiakat, akik kenőpénz reményében próbálták megvesztegetni a határőröket valamelyik ukrán határon. A valós szám természetesen ennél jóval magasabb lehet, az Állami Határszolgálat a lapnak azt is megerősítette, hogy leginkább a hadköteles férfiak igyekeznek kenőpénzzel átsurranni a határokon.

Fotó: Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Osztálya/Facebook

Ehhez azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, a Határszolgálat ugyanis elárulta, hogy bár esetenként változó, de egyes helyeken kőkemény, bőven milliós érték feletti tarifája van az átsurranásnak: a hatóságok által is ismert általános kenőpénz általában46 650 amerikai dollár, azaz több mint 16 millió forint; 7 750 euró, azaz majdnem 3 millió forint; 74 000 hrivnya, azaz 870 ezer forint; 4 520 lengyel zloty, azaz 370 ezer forint és 3 000 cseh korona, azaz nagyjából 50 ezer forint.

A hivatal azt is elmondta, hogy az igazolványokkal sem félnek trükközni, ekkor is a kenőpénzhez nyúlnak: egy esetben 1000 dollárt, azaz 350 ezer forint körüli összeget ajánlott fel egy férfi a határőrnek a kamu rokkant igazolványával, míg nemrég a romániai Szlatina határátkelőjénél egy kijevi férfi 3000 dollárt, azaz valamivel több mint egymillió forinttal próbálta megvesztegetni a határőrt - írta akkor a Kárpátinfó.

Korábban már a Bors is megírta: az összeg akár csillagászati lehet, főleg akkor, ha a szökni vágyó, tehetős emberek pénzt is csempésznek, ekkor ugyanis a náluk lévő összeg 3-7,5 százaléka is ugrik.