Összeomlott a tinilány vérkeringése, hihetetlen, mit tett ekkor a trolisofőr

A fővárosi tömegközlekedést sokan illetik kritikával, és sok utas megfeledkezik arról, hogy a járművezetők is csak emberek. Miközben többen közülük igazi hősként viselkednek olyan kritikus pillanatokban, amikor a legnagyobb szükség van rá. A Metropol olyan szívszorító történeteket illetve járművezetőket mutat be, akik mindennapjaink hőseivé váltak egy-egy végzetes tragédia sikeres megoldása miatt.

Összeomlott a vérkeringése a trolin, megmentette a sofőr

2019 novemberében Vaskó Sándor trolibuszvezető megmentette egy 18 éves lány életét a járművön. A fiatalnak hirtelen összeomlott a vérkeringése és az újraélesztését a járművezető kezdte meg a mentők kiérkezéséig. Ennek köszönhetően maradandó károsodás nélkül élte túl az esetet a tinédzser. A BKV Zrt. számolt be a nem mindennapi hőstettről, és bemutatta, hogy kollégájuk nem csupán ezzel az esettel érdemelte ki a hétköznapi hős megnevezését, hanem azzal is, hogy több, mint százhatvanszoros véradó és csontvelődonor is volt az ügyet megelőzően.

Elveszett kisfiú álldogált a megállóban

Csupán néhány nappal a trolis eset után, egy másik szívmelengető segítségnyújtásról kaptunk hírt Budapesten. Fonyódi József buszvezető a 156-os buszt vezette, amikor egy egyedül álldogáló kisgyereket látott az út szélén. Félre állt, hogy megkérdezze, minden rendben van-e vele. Mint kiderült, az elveszett kisfiú, Dániel az anyukáját kereste. József értesítette a hivatalos szerveket, és a kiérkezésükig vigyázott a kisfiúra. A járművével még a menetrendet is betartotta közben. Néhány megálló múlva az édesanya várta a kisfiát, és így újra egyesülhetett a család. Később az anyuka telefonon is köszönetet mondott a szemfüles buszvezetőnek - erről a BKV ZRT. írt a Facebook-oldalán.

Fonyódi Józsefnek gyanús lett az egyedül ácsorgó kisfiú, így derült ki, hogy Dániel elveszett

Bekanyarodott az autó elé, hogy megvédje a kislány életét

Néhány hete nagy port kavart, hogy egy cinkotai busz meggátolta egy gázolást. A zebránál lassítva ugyanis, bekanyarodott egy őt előzni szándékozó autó elé, hogy ezzel megvédje a zebrán átszaladó kislány életét. A járművet kikerülő autó ugyanis a busz takarásából nem láthatta, hogy a kislány átrohan a zebrán. Abba bele sem merünk gondolni, hogy mi történhetett volna, ha a felgyorsuló kocsi elé kerül a gyerek. Az egész jelenetről egy autó fedélzeti kamerája készített felvételt, így körbe járta az internetet a hős buszvezető tette.

Életveszélyes palacsinta

Napjainkban sincsen hiány talpraesett segítőkből, április 11-én a 9-es buszon köhögőrohamot kapott egy 40 éves férfi. Miközben a buszvezetője értesítette a mentősöket, leállt a légzése. A mentősök utasításai alapján Dér György buszsofőr megkezdte az eszméletlen férfi újraélesztését. Néhány perc múlva a mentősök folytatták a megkezdett segítségnyújtást, ami végül sikeresen zárult. Kiderült, hogy a férfi légcsövét egy palacsinta zárta el a buszút során, ezért lett rosszul. Dér György azonnali reakciója mentette meg az életét, tettéről még az Országos Mentőszolgálat is beszámolt a Facebook-oldalán.

A háborús menekülteken is segítenek a BKV sofőrjei

A BKV Zrt. naponta 5-10 darab autóbuszt biztosított márciusban az Ukrajnából menekülő emberek számára. Ráadásul nem is csak egy útvonalon szállították a bajbajutottakat, hanem akár vidéki városokba is vitték a buszvezetők a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőket.