Katasztrófa, ami a magyar utakon történik, baleset balesetet ért az M1-esen

Fekete nap lett április 13-a az M1-es történetében, gyakorlatilag egész nap másból sem állt a közlekedés, mint balesetekből és az azt követő dugókról.

Április 13-án délután ugyanis baleset történt az M1-esen Budapest felé. A dugóban többeknek is vészfékezni kellett, de még így sem lehetett elkerülni a bajt. Két autósnak ugyanis nem sikerült idejében megállni, nagy erővel csapódtak az álló kocsikba. Emiatt le kellett zárni a külső sávot, így újra több kilométeres sor alakult ki a pályán.

Ezek után azonban azt hinnénk, helyreállt a közlekedés, de nem így történt. A Magyar Közút videót is közzé tett arról, pontosan mi is történt.

Ezen látható, hogy az első eset után, dacára a több órányi műszaki mentésnek, a feltorlódott kocsisornak a végében újabb négy autó karambolozott, amiatt, hogy már nem tudtak idejében megállni. Így ott ismét több kilométernyi torlódás alakult ki. A három közeli baleset miatt gyakorlatilag hosszú órákig folyamatos, több kilométeres dugó alakult ki a pályán.

– A balesetek előtt több digitális kijelzőn is figyelmeztettük a közlekedőket a balesetekre és a torlódásokra is. Az ilyen esetek elkerülése érdekében kérjük az autósokat, hogy figyeljék az utat, a többi közlekedőt, a digitális kijelzőinket és mindenképpen tartsatok megfelelő követési távolságot, hogy ha bármilyen rendkívüli, nem várt szituáció lenne előttetek, meg tudjatok állni. Ha hirtelen meg kell állni vagy jelentősen lassul előttetek a sor, használjatok vészvillogót, hogy a mögöttetek haladókat is tudjátok figyelmeztetni – kérte a Magyar Közút.