Az apa vezette le otthon a szülést - Telefonon segítette a mentős

Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon számolt be a nem mindennapi esetről.

Vasárnap Hódmezővásárhelyre kérték a mentők gyors segítségét, mert egy 35 év körüli kismamánál elfolyt a magzatvíz. A tapasztalt mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és Szegedről az újszülött rohamkocsit is, miközben az utcáról telefonáló nőt visszairányította a lakásba. Alighogy ez megtörtént, be is indult a szülés.

A beszámoló szerint hallhatóan nagy volt az ijedtség a helyszínen, a mentésirányító megnyugtató tanácsai és instrukciói alapján az apuka végül könnyedén világra segíthette negyedik gyermekét. Az egészséges újszülött azonnal felsírt és éppen ekkor a mentők is megérkeztek.

Remélem legközelebb is magával fogunk szülni!

– búcsúzott tréfásan a boldog családfő, majd gyors helyszíni ellátást követően, édesanyát és gyermekét is stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Az Országos Mentőszolgálat csöppségnek boldog, egészséges életet kívántak, anyukának és a mentésben résztvevőknek pedig gratuláltak.